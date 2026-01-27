會員夫妻攜手參與！ 台中市保全公會登山活動展現產業向心力

健康保全、登高望遠， 台中市保全公會年度登山活動團體留影。（圖/記者蔡尚芸翻攝）

為促進會員身心健康並增進同業交流情誼，台中市保全商業同業公會於1月25日上午舉辦假日登山聯誼活動，吸引眾多會員偕同配偶一同參與，在輕鬆愉快的氛圍中，展現公會重視家庭支持與生活平衡的用心。活動由公會保全活動委員會及公寓活動委員會共同規劃，透過戶外健行與休閒行程，深化會員間的情誼交流。

本次活動於清晨7時30分在北屯區大坑地震公園集合後出發，會員們夫妻結伴同行，沿登山步道健行前往觀音亭。活動過程中，保全公會全國聯合會總會長張達錩、台中市保全公會榮譽理事長江清永（江省長）、保全公會特助莊崇良，以及新光保全中區負責人涂若平等人，亦與配偶一同參與健行行程，與會員夫妻交流互動，展現保全產業重視家庭價值與團結凝聚的精神。沿途自然景觀優美、氣候宜人，參與者在運動之餘，分享工作與生活點滴，氣氛溫馨熱絡。

齊心登高、守護同行，保全產業不僅守護社會，內部也充滿向心力。（圖/記者蔡尚芸翻攝）

抵達觀音亭後，主辦單位安排品茗休憩時光，讓會員夫妻在山林環境中放鬆身心、舒緩平日工作壓力。活動期間亦出現一段小插曲，現場為準備泡茶熱水短暫使用爐具，隨即引起注意並迅速處理，所幸未釀成任何意外。公會也藉此提醒，未來辦理戶外活動時，將進一步強化安全提醒與風險控管，兼顧聯誼活動的溫度與公共安全責任。

完成登山行程後，參與人員再前往麒麟峰，公會貼心為登山會員夫妻免費安排「麒麟峰洗溫泉＋套餐」行程，讓大家透過溫泉舒緩肌肉疲勞，並共享餐敘時光，活動在輕鬆愉悅的氣氛中圓滿落幕。

步步高升，團結一家親，公會成員如家人般的情誼。（圖/記者蔡尚芸翻攝）

台中市保全商業同業公會表示，保全人員長期肩負守護社會安全的重要責任，工作型態緊湊且壓力繁重，家庭支持更顯重要。公會除持續爭取會員權益、推動專業訓練外，也將持續規劃結合家庭、健康與交流的多元活動，鼓勵會員維持良好身心狀態，進一步提升服務品質與團隊凝聚力。

公會也感謝會員夫妻踴躍參與，未來將持續結合各委員會力量，推出更多兼具健康促進、家庭關懷與產業交流意義的活動，期盼透過公會平台，打造互助共榮、專業永續發展的保全專業社群。

