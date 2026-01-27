會員才能進美食區？美國好事多推「4大新制」 台灣官方回應了

美國好市多（Costco）宣布自2026年起推出4項會員制度新措施。（示意圖，本刊資料照）

美國好市多（Costco）宣布自2026年起推出4項會員制度新措施，涵蓋美食區、加油站、結帳流程與藥局服務，目標在於提升消費效率與會員專屬體驗。對此，台灣好市多回應，目前尚未跟進相關調整，未來若接獲總部指示，將依規定配合推動，並會主動通知會員。

熟食區全面掃會員卡

根據美國投資媒體《The Motley Fool》報導，美國好市多將全面實施「美食區會員卡掃描」制度，未來不論使用何種支付方式，消費者在點餐前皆須先掃描會員卡，等同限制非會員進入熟食區消費，以確保優惠回饋回到付費會員身上。

首座獨立加油站 僅限會員使用

好市多也計畫於美國加州米申維耶霍（Mission Viejo）設立首座不附設賣場的獨立式加油站，同樣僅限會員使用，但是否成為新營運模式仍待觀察。

結帳前「預掃描」 最快可省2成時間

結帳流程方面，好市多將擴大導入「預先掃描」技術，讓員工在顧客排隊時可以先行掃描購物車內商品，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）指出，此舉有助於將結帳時間縮短約20%，緩解尖峰時段人潮壓力。

藥品價格透明化 導入「成本加成制」

此外，好市多與藥品福利管理公司Navitus合作，推動「成本加成制」藥價模式，讓會員清楚了解藥品的實際成本與加價方式，提升價格透明度。

台灣是否跟進？好市多回應了

根據《三立新聞網》報導，針對相關新制，台灣好市多表示，目前國內尚未跟進，未來若接獲總部指示，將依規定配合推動，好市多一向重視會員權益與購物體驗，若服務內容有所調整，將會主動通知會員。

更多鏡週刊報導

防網路霸凌與心理風險？法國擬禁15歲以下使用社群媒體 國民議會通過法案

過年換新鈔時間地點出爐！2/9起連5天 百元鈔限額100張

辦護照預約排到4月！他現場苦等2小時 網友狂推一招完全免排隊