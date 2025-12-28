會員推薦好市多「隱藏版美食」 網友崩潰：晚去就賣完了

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）一直以商品種類多樣、價格實惠而深受消費者喜愛。近日，有網友發文分享一款「小卷炊粉」，每包都有整整4隻小卷，搭配芋頭與炊粉，湯頭清甜不膩、料理方式簡單，兩個人也不用怕吃不完，貼文曝光後迅速引發熱烈討論。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，因為男友喜歡吃小卷，看到這款商品便立馬買回家嘗試，料理過程簡單，只要將湯底與配料煮滾，再放入小卷並撒上香菜就能馬上開動。他大讚「整隻小卷給得好滿，湯頭清甜不死鹹，炊粉吸滿湯汁很入味，芋頭也是鬆綿口感」。

貼文一出，不少會員紛紛留言大讚，直呼「這個真的好吃」、「羨慕一次全款拿下，我上次為了買這個存了一個禮拜的錢，結果再回好市多就賣完了」、「炊粉超香」、「感覺很適合囤貨，下次一定要買」、「自己再加點料，味道就跟外面餐廳賣的一模一樣「、「我們家必買，小卷給得多而且都很大隻」、「已經回購好幾次了」。

不過，部分網友認為口感與期待有落差，「我覺得很難吃，小卷爛爛的，裡面還有消化到一半的魚，超噁心」、「我對芋頭真的不行，謝謝推薦」、「不值得買，料很少」、「湯的味道怪怪的，沒辦法接受」、「我家買到的小卷很小隻，煮完變成『小隻仔』，而且每隻都斷頭，無法確定新鮮度，和照片差很多」。

