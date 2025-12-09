會員數破千萬！55688台灣大車隊近3萬名駕駛、市占率4成6，下一步怎麼走？
55688台灣大車隊（2640）日前舉辦「20周年品牌展暨代言人合作記者會」，台灣大車隊集團董事長林村田、執行長林念臻與品牌發言人林念穎共同出席，並宣布首度啟用品牌代言人楊祐寧，正式揭示品牌全新精神「一直都在，無處不載」。
從「叫車服務」到「生活入口」：平台轉型的底層邏輯是什麼？
成立於2005年的55688集團，從單一的計程車叫車平台出發，歷經20年轉型，如今已成為橫跨出行、生活、物流與服務的「生活服務媒合平台」。林念臻指出，55688目前擁有2.9萬名專業駕駛、市占率達46%，App會員數超過1000萬人，也就是說「全台3分之1的人，生活裡都曾經使用過55688的服務。」這背後不只是量的擴張，更是平台經濟的質變。
林念臻透露，生活服務提供者多達12.7萬人，包括代駕、即時快遞、洗衣、到府清潔、機場接送與居家服務等，正在形塑55688的「第二成長曲線」。她分析，現階段不會再繼續新增生活服務，但是會以加強生活服務的成長為主，叫車服務屬於高頻低毛利，而生活服務則是低頻高毛利，「我們要做的是讓高頻導流低頻，用生活生態圈黏住使用者。」
AI與數據成關鍵戰場：誰掌握移動資料，誰就握有未來
林村田強調，55688的下一個二十年，將聚焦在AI與數據主權。他直言，「智慧交通的核心不在車，而在數據。誰掌握數據主權，誰就擁有AI時代的話語權。」
55688與Google合作導入AI派遣系統，透過更精準的圖資與預測模型，提高尖峰時段的派車效率。林念臻表示，全台合法計程車約9萬輛，尖峰時段「叫不到車」是全產業的結構性問題，為此，55688建立「小費獎勵機制」與「智慧派遣演算法」，吸引駕駛在需求高峰上線接單，「我們希望尖峰時段靠的是效率，不是比價。」
她也補充，疫情之後線上叫車與非線上叫車比例為75%:25%，顯示使用者消費行為逐漸改變。
在AI基礎上，55688的派遣速度、行程安全與支付便捷度也顯著提升，目前平台整合超過30種支付方式。林村田形容：「這20年我們靠著人情味走過來，接下來要靠科技讓溫度更持久。」
永續競爭力：ESG讓出行平台不只是「交通」
除了技術升級，55688也將ESG作為企業長期發展核心。據最新統計，平台每年為台灣減少約8億磅碳排量，等同於種下3,700萬棵樹或6,000座大安森林公園。這項成果來自AI派遣減少空車率、鼓勵共享乘車、與電動車合作的多重策略，過去2年間整體減碳成效提升逾5成。
林念臻表示，企業責任不僅體現在數據與營收，更體現在危機時刻的行動力。從疫情期間即時調度400輛車支援機場返家旅客，到花蓮馬太鞍溪堰塞湖水災中發起「鏟子超人專車」，「只要社會有需要，55688就會在。」這句話，也成為品牌20周年的精神註腳。
值得注意的是，55688近期也宣布成立20年來首度調整司機端抽成費率，引發市場關注。對此，林念臻坦言，「成本上升、競爭加劇，我們必須保持競爭力。即使調整後，我們仍是全業界最低。」
品牌新敘事：從街頭到人心的「無處不載」
本次記者會另一亮點，是55688首度邀請演員楊祐寧擔任品牌代言人，並推出3支主題形象片：〈浪漫〉、〈美味〉、〈陪伴〉。林念穎表示，選擇楊祐寧是因為他的真誠與生活感，能讓「一直都在」的品牌精神更具共鳴，也象徵55688在溫度與科技之間取得平衡的品牌方向。
為慶祝20周年，55688也打造「台灣感性」概念藝術展，以駕駛的聲音、影像與個人物件串起日常記憶，並與設計品牌Mo_&_A合作，以經典Taxi Lamp為靈感創作，象徵品牌從過去邁向未來的燈光。
寫在20年之後：從「台灣最大叫車平台」到「城市後勤系統」
回望20年，55688不僅是交通工具的代名詞，更是台灣城市運轉的基礎設施。林村田總結，「我們希望在3到6分鐘內，讓用戶能完成生活中所有需求，從出行、取件、洗衣到接送家人，民眾需要的時候，55688就一直都在。」
當科技平台從便利進化到信任，55688的故事，也正是台灣本土企業如何用AI與溫度共築新競爭力的縮影。
