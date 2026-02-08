會員數超過200萬 共享汽車滲透率逾1成

共享汽車會員數已超過200萬人，滲透率突破1成。（本報資料照片）

都會區養車、停車都難，帶動共享汽車使用量大增。國內共享汽車龍頭iRent統計，註冊共享汽車會員數已超過200萬人，每10位台灣成年人中就有超過1位是會員，如果把年紀太小跟年紀太大的排除，滲透率突破1成，共享經濟也逐漸從替代方案變成生活常態。

共享經濟當道，和泰集團旗下和運租車民國103年開通iRent無人租車服務，一開始只有南港軟體園區及台灣大學兩處營運據點，當時還被視為「大家都有車，誰要租？」的大膽嘗試；不過隨著據點大增，營運轉趨穩定，106年再開通甲地租、乙地還的「隨租隨還」服務。

和雲行動服務董事長謝富來分析，共享汽車逐漸變成生活常態，除是所有權與使用權不一定都要有的概念，傳統租車受限門市營運時間，沒有那麼方便，但在手機App普及後，不分晝夜都可隨時用車，就跟YouBike一樣，除非使用情境有大幅改變，否則就會「習慣」。

目前共享汽車主要業者除iRent，還有裕隆集團的格上共享車及中租企業的URiDE，至於106年進入台灣市場的美國共享車品牌Zipcar，則因無法適應台灣環境，去年9月撤出，這也讓台灣共享汽車呈現本土三雄競爭局面。

車廠主管分析，Zipcar之所以撤出，主因是成本考量，因經營共享車要考慮車源、維修及淘汰等面向，如果本身是車廠，可用較低廉價格買賣、維修，就算車舊了，也有自家二手車通路可以消化，不怕沒地方去，這種「一條龍經營」的模式，國外業者吃不消。

根據iRent統計，雖國內租車還是以雙北為最重要客群，但中南部成長動能驚人，尤其農曆春節這種連假時，中彰投及桃竹苗地區的早鳥預約數均較去年提升5成，有可能是搭乘高鐵、台鐵等大眾運輸工具抵達中南部後，再用共享車或門市租車銜接「最後一哩路」。

謝富來分析，這種「長途大眾運輸、短途自駕」的組合，反映民眾出行策略改變，但無論何種用車情境，都代表共享汽車從最早的用車替代方案，變成生活常態，未來滲透率可望持續提高。