會員！好市多4/1起調漲會員年費 全面漲至1,500元

[Newtalk新聞] 美式賣場好市多（Costco）今（5）日發出公告，將於今（2026）年 4 月 1 日起，正式調漲台灣區的會員年費，全面漲至 1,500 元。

依據好市多公告顯示，金星主卡（Gold Star）會員年費將從原先 1,350 元漲漲 150 元至 1,500 元，漲幅約 11%；商業主卡（Business）會員年費則從原先 1,150 元調漲 350 元至 1,500 元，漲幅約 30%，商業副卡（Business Add-on）則是漲最多，會員年費從原先 900 元調漲 600 元至 1,500元，漲幅高達 67%。

會員身分於今年四月（含四月）之後到期者，無論何時申請續約，將以新會員年費來算。而已經過期的會員，在今年四月（含四月）之後辦理續約者，皆以新會員年費計算。

好市多指出，台灣好市多上一次調整會員費為 2016 年，過去近十年間，公司持續加大在台投資力道，包括物流系統優化，及陸續設置聽力中心、眼鏡部與加油站等專業服務設施，藉此提升整體購物體驗與服務完整度。並強調將持續透過會員費制度，發揮全球採購規模優勢，以合理價格為會員提供高品質商品，並將採購效益完整回饋給會員。

