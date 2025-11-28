會基會攜手紐西蘭準則權威 促進我國會計準則與國際接軌

會基會王怡心董事長、執行長吳如玉、副執行長崔琇玫、繆麗霖處長、余佳樺副處長、鄭惠芝總編輯、詹淑雅副處長、葉秋里副處長等皆出席與會。

會計與審計專家Dr. Cordery前往財團法人會計研究發展基金會，就會計準則、永續揭露、公共部門審計等議題進行深入對談。（會基會提供）

紐西蘭會計準則理事會主席Dr. Carolyn Cordery與會基會董事長王怡心共同探討會計準則，協助臺灣與國際接軌。（會基會提供）

為促進我國會計準則與國際趨勢接軌，並提升上市櫃公司的財務與永續資訊透明度，財團法人會計研究發展基金會董事長王怡心邀請紐西蘭會計準則理事會（NZASB）主席Dr. Carolyn Cordery就會計準則、永續揭露、公共部門審計等議題進行深入對談。

Dr. Cordery現任威靈頓維多利亞大學會計與商法學院兼任教授，研究領域涵蓋非營利組織報導、公共部門審計與治理，同時也是多項國際期刊的編輯，是亞太地區具代表性的會計與審計專家。多年來，她參與IFRS基金會及多國準則制定工作，累積深厚的國際實務經驗。

廣告 廣告

在對談中，Dr. Cordery強調IFRS18《財務報導之表達與揭露》的重要性。該準則由IASB於2024年發布，將於2027年起在各國陸續生效，而我國公開發行公司預計在2028年接軌。

王怡心董事長表示，未來財團法人會計研究發展基金會將持續深化與國際準則制定機構的合作與互動，並積極推動我國財務與永續揭露制度與國際接軌，協助企業建立更透明、更可信的資訊揭露實力，進一步提升我國整體專業環境。