會場金紙、鳳梨酥齊飛…空汙吵翻天 南投焚化爐環評同意加設監測點

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環團和自救會丟擲包著金紙的鳳梨酥抗議，環評會議現場一片狼藉。記者江良誠／攝影

南投縣垃圾處理及再生能源中心第二階段環境影響評估範疇界定會議連兩天召開，今天再爆衝突。名間鄉反焚化爐自救會、環保團體及居民質疑出席人數不足、程序不具正當性，高喊「會議無效」，並丟金紙、跳上桌面與警方推擠等情形，場面一度混亂。

環團和自救會民眾跳上會議桌高聲抗議，警方連忙以人牆阻擋。記者江良誠／攝影

南投縣目前沒有垃圾焚化爐，長期仰賴外縣市協助處理垃圾。縣府規畫在名間鄉新民村設置垃圾處理及再生能源中心，引發地方反彈。第二階段環評範疇界定會議原已發生衝突，縣府改採分兩天續行，但爭議未解。

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環團和自救會民眾跳上會議桌高聲抗議，警方連忙以人牆阻擋。記者江良誠／攝影

會議一開始，環保團體即針對程序提出質疑，點名環評委員與專家學者出席情形。依開會通知，應有環評委員7人、專家學者6人，共13人出席，但現場僅3名環評委員、2名學者到場，缺席多達8人。環團認為出席人數不足，會議不具代表性，當場高喊「會議無效」，要求停止會議或更換主席。

儘管抗議聲不斷，會議仍持續進行，南投縣環保局報告時，民眾不滿除高喊抗議外，還丟擲包著金紙的鳳梨酥，警方架設防護網維持秩序；另有民眾跳上桌面與警方推擠，氣氛緊繃。

針對空氣汙染與水汙染疑慮，環保團體指出，焚化設施排放恐隨氣流擴散，影響範圍可能跨縣市，且基地鄰近濁水溪流域，恐波及下游地區，要求強化監測與評估機制。環團也質疑現行空汙擴散模擬資料不足，認為僅採用少數氣象測站推估大範圍影響，科學依據有待檢證，要求重新檢討評估方式。

南投縣環保局表示，南投長期缺乏自主垃圾處理設施，必須建立在地處理能力，推動相關建設勢在必行，也同意環團建議，將評估增加空氣汙染監測點位，以補強相關數據與分析基礎。

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