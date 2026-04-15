白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
會場金紙、鳳梨酥齊飛…空汙吵翻天 南投焚化爐環評同意加設監測點
南投縣垃圾處理及再生能源中心第二階段環境影響評估範疇界定會議連兩天召開，今天再爆衝突。名間鄉反焚化爐自救會、環保團體及居民質疑出席人數不足、程序不具正當性，高喊「會議無效」，並丟金紙、跳上桌面與警方推擠等情形，場面一度混亂。
南投縣目前沒有垃圾焚化爐，長期仰賴外縣市協助處理垃圾。縣府規畫在名間鄉新民村設置垃圾處理及再生能源中心，引發地方反彈。第二階段環評範疇界定會議原已發生衝突，縣府改採分兩天續行，但爭議未解。
會議一開始，環保團體即針對程序提出質疑，點名環評委員與專家學者出席情形。依開會通知，應有環評委員7人、專家學者6人，共13人出席，但現場僅3名環評委員、2名學者到場，缺席多達8人。環團認為出席人數不足，會議不具代表性，當場高喊「會議無效」，要求停止會議或更換主席。
儘管抗議聲不斷，會議仍持續進行，南投縣環保局報告時，民眾不滿除高喊抗議外，還丟擲包著金紙的鳳梨酥，警方架設防護網維持秩序；另有民眾跳上桌面與警方推擠，氣氛緊繃。
針對空氣汙染與水汙染疑慮，環保團體指出，焚化設施排放恐隨氣流擴散，影響範圍可能跨縣市，且基地鄰近濁水溪流域，恐波及下游地區，要求強化監測與評估機制。環團也質疑現行空汙擴散模擬資料不足，認為僅採用少數氣象測站推估大範圍影響，科學依據有待檢證，要求重新檢討評估方式。
南投縣環保局表示，南投長期缺乏自主垃圾處理設施，必須建立在地處理能力，推動相關建設勢在必行，也同意環團建議，將評估增加空氣汙染監測點位，以補強相關數據與分析基礎。
更多udn報導
房租一口氣漲70％！新北人氣舒芙蕾店熄燈
媽祖早安排？「員林邱大哥」給符阿嬤起死回生
法棍切出廟會節奏！數萬台人秒懂：遶境了
用電鍋也要開抽油煙機？醫解答「3關鍵」傷肺
其他人也在看
友達能源事業分割讓與子公司達耀能源 8月完成、價值7.8億元
面板大廠友達（2409）今（13）日重訊宣布，為優化組織架構與價值轉型，將公司能源事業分割讓與100%持有之子公司達耀能源。此外，計畫於8月完成分割後，連同多項轉投資事業股權，以約8.6億元總價處分予星耀投控。藉由能源事業公司化，由更專業聚焦的平台承接運作，進一步提升營運效率與市場競爭力。
台人帶恆河水回台「1個月長不明菌體」 當事人致歉：將確認法規處理
面對外界關注，當事人於Threads發文表示：「很抱歉讓大家擔心，我會主動聯繫相關單位確認法規，也會讓恆河水有最安全的處理方式，後續會完整跟大家說明。」回顧事件經過，該名遊客在印度旅遊期間，除在恆河體驗下水活動外，也將河水裝入容器帶回台灣作為保存。據網路流傳內容...
大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」
美伊戰事引爆油氣危機 各國急轉彎「抄中國能源作業」
美伊談判破裂，荷姆茲海峽再度中斷，全球原油供應面臨嚴峻衝擊，也讓長期依賴中東能源的各國集體警醒。隨著油氣價格飆升，英國、法國、韓國、日本與德國紛紛加速推出清潔能源政策，核心邏輯與實施路徑，被外界視為正全面「抄中國作業」，效仿中國堅持數十年的能源自主與綠色轉型戰略。 這波轉型浪潮
冷氣一開全是霉味？達人曝關鍵一步沒做 電費恐暴增
財經中心／王駿凱報導隨著氣溫升高，不少民眾準備開啟冷氣迎接夏季，卻發現一開機就飄出霉味、空氣不清新。
日月潭「九蛙疊像」睽違5年全露出！ 旱象若跌破水位警戒線…恐成為衝擊觀光指標
受到水情持續吃緊與枯水期的影響，南投日月潭水位下降不少，象徵水位高低的潭區地標「九蛙疊像」，睽違5年再度罕見「全員現身」，雖然吸引不少遊客專程來拍照留念，但也讓湖底乾裂、旱象嚴重的問題再度浮上檯面，日管處強調，如果水位低於740公尺的警戒線，為了避免影響遊客登船遊湖的安全，將依規定啟動碼頭管制措施，民眾的遊程、當地的觀光與周邊產業都會受到影響，屆時「九蛙全露」的特殊景象，恐成為衝擊地方觀光的重要指標。
迎三波變天！「全台有雨」時間曝光 北台灣這天起轉涼
天氣變化一波接一波！今（14）日各地晴到多雲、天氣穩定，不過好天氣即將告一段落。天氣風險分析師黃國致提醒，接下來將有「3波天氣變化」接力報到，不僅局部降雨機率增加，週末起更有明顯轉涼趨勢，民眾需多加留意。
比伊朗更慘？CNN：若台海遭封鎖 台灣11天恐「斷水斷電」
美國總統川普揚言封鎖荷莫茲海峽，讓全球能源供應陷入緊張，《CNN》提及台灣，若台灣遭解放軍封鎖，電力、水力與晶片供應，將全面陷入危機。
國民黨第3顆太陽？蔣萬安轉頭求救這3人：我們關心地球
國民黨主席鄭麗文日前率團訪問大陸，陸方12日宣布10項惠台措施，被外界認定黨內鄭麗文路線已經確定，對2026、2028選情有幫助，同時鄭是和台中市長盧秀燕同為國民黨的太陽。台北市長蔣萬安15日出席活動被問及，是否國民黨第3顆太陽，蔣萬安則轉頭笑問一同出席的基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、桃園市副市長蘇俊賓，他表示，「你們都很關心太陽，我們今天很關心地球」，4市合體就是來推動節能減碳，「我的減碳存摺2.0」的全面升級，所以大家關心地球、節能減碳，謝謝。
超狂4月颱！風王辛樂克強度巔峰大迴轉 恐怖衛星雲圖見「超巨颱風眼」
第4號強烈颱風「辛樂克」（國際命名SINLAKU），在關島東方海面向北北西進行，其強度已經達巔峰，登頂今年風王，衛星雲圖中也可以看到清晰颱風眼，讓專家驚訝的是，「辛樂克」巔峰狀態維持時間相當長，未來辛樂克颱風將在日本南方海面「大迴轉」，距臺灣及日本皆相當遠。
馬英九公開轟違法亂紀 蕭旭岑：我也希望快約談我
[Newtalk新聞] 馬英九基金會人事風波至今撲朔迷離，臨時董事會昨因董事人數不足而流會後，基金會昨再發出聲明提及，基金會內部調查事證中，出現來源不明的所謂「台商捐款」。對此，基金會前執行長、國民黨副主席蕭旭岑今（14日）受訪回應，他完全尊重基金會董事會的內部調查，「我也希望趕快對我展開約談」。因為有很多事情只要有調查一定會真相大白。 馬英九基金會昨發出聲明寫到，13日出席的會計師也提出有關基金會的帳目調查報告，針對基金會內部調查事證中，出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。 馬英九今天還透過基金會公開發表聲明稱：「我的健康情況，和蕭旭岑、王光慈是否涉及背信及侵占，完全是兩件事情，難道我的身體健康就可以構成蕭、王可以違法亂紀的理由嗎？兩者完全不可混為一談。」 蕭旭岑中午接受政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹訪問期間。他透露，他上次公開談論這件事情，就是他公開講了馬英九的一些事情，許多朋友、長輩都來告訴他，有關馬前總統的事情，他都不宜再講了。所以，他已經說不再針對這個議題回應。 蕭旭岑也提到，有關昨天的臨時
天氣》南部高溫飆破36度！周五起鋒面雨彈開炸 半個台灣一片藍
明（14）日各地晴朗穩定，午後山區有零星短暫陣雨，白天高溫普遍可達30至33度，尤其南部近山區局部可能有36度以上高溫，且中午前後紫外線偏強，可能達到過量甚至危險等級。氣象署表示，周五（17日）鋒面通過，桃園以北、宜花地區有局部短暫陣雨，竹苗、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
明天高溫達33度！這日起氣溫下降 2波鋒面「北東連5天有雨」
明天各地晴到多雲，高溫上看33度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三起微弱鋒面通過，周五另一波鋒面接力，周末再有東北季風增強，北東降雨機率增加且氣溫下降，直到下周一降雨才會趨緩，中南部則不受影響，依舊是多雲到晴的天氣。
友達宣布集團重整！ 能源事業出售100%子公司達耀
面板大廠友達光電（2409）今（13）日下午舉行重大訊息記者會，宣布董事會通過能源事業組織與投資架構重整案，將整合集團內外能源資源，透過事業公司化方式，由更專業的平台承接營運，以提升整體效率與市場競爭力。
春雨鋒面殺到三波變天！北東降溫「連濕5天」 回暖放晴時間曝
天氣晴朗炎熱，氣象署發布3縣市高溫資訊，今（15）日中午前後臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號，慎防熱傷害。
友達分割能源事業予子公司達耀 三路重整版圖拚綠電
面板景氣循環起伏之際，友達光電再啟轉型新棋局。面對能源產業進入資本密集與規模競賽階段，友達今（13）日公告董事會通過將能源事業公司化，並大舉調整股權與投資架構，力拼一條龍式綠電服務。
2波鋒面接力報到！週末東北季風增強 全台連2天溼答答
今(15日)微弱鋒面通過，北部、東北部及東半部偶有零星短暫陣雨。氣象專家林得恩提醒，4/17新一波春雨鋒面再度接近，桃園以北、東北部轉為有雨天氣，週末鋒面通過及東北季風增強，氣溫下降。
毛毛蟲大軍壓境 西嶼急滅殺
澎湖縣西嶼鄉外垵、內垵兩村廢耕地連日來湧現大量毛毛蟲，甚至沿著民宅牆面攀爬至3層樓高，密密麻麻宛如「蠕動的棉被」，引發居民恐慌，擔心5年前爆發的「毛毛蟲皮膚炎」惡夢重演；蟲群經專家鑑定為黑角舞蛾幼蟲，鄉公所獲報後緊急噴藥，目前蟲量已明顯下降。
本周天氣大變臉！先飆36°C高溫 週四鋒面轉雨降溫
【記者黃泓哲／台北報導】春天天氣變化大，中央氣象署指出，今（13日）起至周二（14日）各地天氣大致穩定，白天晴到多雲，高溫普遍落在28至33°C，南部與台東地區中午前後可能飆到36°C以上，其中台東還要留意焚風影響。氣象署也發布高溫提醒，台南、高雄、屏東與台東需注意熱傷害風險，外出務必做好防曬並多補充水分。
變天了！北台灣降溫轉雨 這天東北季風增強雨勢更大
今日（4/15）受微弱鋒面通過影響，北部、東部降雨機率增加，午後中南部也有零星降雨機率。週五（4/17）、週六（4/18）新一波鋒面掠過，雨區擴大，桃園以北、東半部都有雨，週末伴隨東北季風增強，氣溫也會有所變化。