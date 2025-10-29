會宋濤遭綠剿 蕭旭岑嗆無能扯後腿

準國民黨副主席蕭旭岑28日在天津會晤國台辦主任宋濤，民進黨指中共鎖定國民黨核心，進入「統戰新階段」；對此，蕭旭岑昨反批民進黨政客沒本事維持台海和平與兩岸關係，又阻止國民黨守護台灣人利益，是在扯後腿，對不起台灣人。

民進黨發言人吳崢昨日表示，大陸在國民黨主席選舉期間多次介入操作，選後中共總書記習近平更發賀電要求「推進統一」，如今蕭旭岑尚未正式上任國民黨副主席，就急赴中國「領旨」，顯示中共統戰對象已重新鎖定國民黨核心，實為「統戰新階段」，痛批國民黨不敢為台灣人民發聲，反而選擇與中共唱和，令人遺憾。

廣告 廣告

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱呼籲藍白要共同捍衛國民人身安全及國家主權，「請未來的國民黨副主席趁現在趕快告訴中共，收回那隻骯髒的手」，強調台灣人民的人身安全、台灣的國家主權不容跨境管轄、跨境鎮壓。

蕭旭岑對此則表示，國民黨推動兩岸和平和解，符合絕大多數台灣人民利益，近9成民意支持兩岸維持溝通管道；他反批民進黨政客無恥又無能，政治惡鬥的攻擊沒有回應價值。

至於準國民黨主席鄭麗文日前表態反對提高國防預算，總統府發言人郭雅慧昨表示，民主不是挑釁，投資國防是投資和平，投資國防最重要是希望能維持民主自由的生活現狀，「我不太理解鄭主席想法，不過顯然她的想法跟全世界民主國家想法不一致」。

對此，鄭麗文29日至南投縣議會參加感恩餐會，痛斥總統府錯誤解讀，強調要合理的國防預算，而非惡性軍備競賽，台灣並非提款機。有關兩岸發展，她指出國民黨堅守兩大原則，第一，和平；第二，尊重2300萬人意願。

鄭麗文表示，台灣要向全世界表達「台灣愛好和平」、「台灣堅持和平」、「台灣2300萬人不希望製造或挑起區域爭端或衝突」，這樣的信念，不能有模糊空間，她深信台美要維持對等、健康、尊重、互惠的關係。