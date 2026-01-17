會展中心土地誰出錢？盧秀燕被賴清德糾正 中市府遲了32小時才澄清

總統賴清德出席活動時糾正盧秀燕「會展中心是台中市政府自地自建」的說法，市府遲了32小時才澄清。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德16日出席「2026台中百工百業博覽會開幕典禮」時指出，台中國際會展中心用地是「國防部給的」，台中市政府直到市長盧秀燕被糾正後32小時才澄清，國際會展中心非國防部贈地。

台中市政府今（17）晚指出，針對總統賴清德出席「2026台中百工百業博覽會開幕典禮」時指出，台中國際會展中心用地是「國防部給的」，對此台中市政府地政局嚴正澄清，表示開發水湳地區時，該用地除了依法向私人徵收外，亦支付約130億元費用向國有財產署申請有償撥用，絕非賴總統所說的無償取得。

地政局說明，水湳機場遷移後土地移交給國有財產署接管，市府當時為開發水湳地區，決定採區段徵收方式辦理，並完成都市計畫擬定及變更程序，除依法徵收私有土地外，公有土地部分向國有財產署申請有償撥用，並支付約130億元左右的費用，後續更投入約500億元費用進行開發。

地政局指出，國際會展中心是市府取得的配餘地，興建費用約89億元也是編列區段徵收預算支應，除會展中心外，市府也在水湳經貿園區進行多項重大建設，如中央公園、綠美圖、水湳轉運中心及台中流行影音中心等，園區的開發關係到中部地區的發展，期盼中央政府能共襄盛舉，在經費及行政上給予協助。

