會德外長 王毅提台灣日本強調一中原則無模糊空間

（中央社台北9日電）德外長瓦德福訪中，8日在北京會見中國外交部長王毅。王毅表示，希望德國更加客觀理性看待中國，推動中德關係發展。王毅還談及台灣議題，以及日本首相高市早苗的對台言論，強調一中原則沒有模糊空間。

瓦德福（Johann Wadephul）8日至9日訪中。瓦德福原訂10月底訪中，但卻臨時取消。根據德國外交部說法，原因是當時未能安排足夠的高層會晤。而此行，瓦德福則先後會晤中國國家副主席韓正與中國外長王毅、商務部長王文濤、中共中聯部長劉海星等部長級官員。

根據中國外交部網站，王毅表示，瓦德福是德新政府成立後外長首次來中國訪問，此訪一波三折，但中國有句話叫做「好事多磨」。並表示，重要的是為何而來。應當是為合作而來，而不是為吵架而來。

王毅說，中德合作有利於助力兩國各自發展，有利於共同應對全球挑戰。「希望德國更加客觀理性看待中國，堅持中德夥伴關係定位」，視中國發展為深化合作的機遇、互利共贏的動力，共同推動中德全方位戰略夥伴關係實現穩定健康發展。

王毅還說，德國作為歐盟第一大經濟體，是歐洲一體化主要力量和中方重要合作夥伴。「希望德方推動歐盟回歸理性務實對中政策，堅持互利合作正確方向，通過對話化解分歧，避免將經濟問題政治化，將貿易問題工具化，將正常合作泛安全化。」

此外，王毅還談及台灣議題，並指出日本現職領導人「涉台錯誤言論的嚴重危害」。王毅強調，「一個中國原則是中德關係的重要政治基礎，沒有任何模糊空間。希望德方理解和支持中方正當立場，堅決反對和抵制任何台獨言行。」

中國外交部網站並於9日凌晨發布王毅向瓦德福闡述台灣議題的內容，包括引述「開羅宣言」、「波茨坦宣言」與聯合國大會第2758號決議等。王毅稱，台灣的地位已經被「七重鎖定」，「圖謀台獨就是分裂中國領土，支持台獨就是干涉中國內政。」

據中方消息，瓦德福表示，「德方堅定奉行一個中國政策，這一立場不會改變。」德方期待明年舉辦新一輪德中政府磋商，願與中方密切高層交往，深化經貿等各領域合作，造福兩國人民。德國在中企業都對中國抱有信心，願繼續深耕中國市場。德方支持歐中通過對話尋求互利共贏，願為此發揮建設性作用。期待同中方在國際事務中加強協調，促進世界和平穩定與繁榮發展。

雙方還就俄烏戰爭交換意見。瓦德福介紹德方立場，希望中方發揮影響力，推動早日結束烏克蘭危機。王毅重申中方一貫立場，表示各方應珍惜當前政治解決危機的勢頭，相向而行，通過對話談判最終達成公平、持久、有約束力的和平協議。

瓦德福原訂10月底訪中，但卻臨時取消。根據德國外交部說法，原因是此行未能安排足夠的高層會晤。外界則普遍認為，北京不滿瓦德福上任後多次公開在台海與烏俄議題上批評中國，且拒絕在出發前撤回相關言論，導致中方臨時降低接待層級。

瓦德福在10月曾表示「一中政策保持不變，且政策內容由我們自行決定」。中國外交部當時對此回應，一中原則「沒有任何自定義的理由和空間」，必須明確反對台獨。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141209