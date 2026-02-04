會所助精神疾病經驗者重啟人生 新書記錄復元歷程

（中央社記者曾以寧台北4日電）真福之家以「會所」形式助精神疾病經驗者自立生活，並集結經驗成新書「在會所重啟人生：真福之家精神復元的同行歷程」，記錄被需要、被期待過程中，如何逐步累積自信。

作者之一的吳希君，在學校時期曾經遭受霸凌，因此開始到精神科就醫。然而這些經驗卻讓她在求職時四處碰壁，即使已經找上就業輔導，仍無法順利找到合適的工作，後來在社福人員協助下，她來到「真福之家」。

「我在真福之家的時候，說話次數比在其他地方都還要多」，吳希君今天在新書發表會上分享，自己在會所的日子很開心，甚麼都很想說，更常用諧音梗開玩笑，連自己都感到驚訝。

在工作上，吳希君更突破自我，雖然她以前總覺得「錢很髒、不能過自己的手」，但在會所打發票的經驗讓她不再害怕與金錢有連結，甚至如今也開始可以協助帳務登錄與核銷等工作。

在「真福之家」，有著無數與吳希君相似的故事。為使復元歷程能被清楚看見，職員與精神疾病經驗者以第一人稱出發，記錄如何透過參與會所的日常運作，從承接工作任務、與他人協作，到在被需要、被期待過程中，如何逐步累積行動力與自信，共同完成新書「在會所重啟人生：真福之家精神復元的同行歷程」。

「重啟不是開啟」，伊甸基金會副執行長鄒聖盈說明，伊甸自2004年開始走入精神領域，並引進在美國已經發展60多年的「會所模式」，將精神障礙經驗者視為合作夥伴，重視每個人「被需要的需要」，一群人互相支持、彼此合作，在吸收的同時也給予，成為可以支持別人的人，重新啟動人生。

如今伊甸基金會在精神領域發展20年，鄒聖盈說，多年服務經驗發現，精神疾病經驗者在重返社會過程中，長期面臨就業困難、社會污名與人際疏離等挑戰，甚至連相關單位也難以掌握要領，因此盼以書籍，讓精神疾病經驗者的聲音進入公共場域。

即日起至2月8日，真福之家成果展暨新書發表將於TiBE台北國際書展（台北世界貿易中心展覽一館C728）展出。展期間每日皆有新書介紹與交流活動，並於2月7日上午11時至中午12時舉辦「我們與精神疾病的距離」聯合座談會，歡迎實務工作者與社會大眾共同參與。（編輯：李亨山）1150204