會擔憂英特爾有「輝達護體」變強敵？魏哲家直球回應：不是砸錢就能成功

台積電今（15）日舉行法說會，公布第4季財報，並總結2025全年毛利率平均達59.9%、全年EPS更高達66.25元。而會中有法人關注，輝達等大廠投資英特爾，是否會對台積電在晶圓代工的市占造成影響？董事長魏哲家對此直言「不會」，先進製程不是光靠砸錢就能成功，台積電不會小看任何對手，但他們這30年也一直都在競爭中成長。

​魏哲家表示，現在先進製程如此複雜，不是光靠錢就能成功，首先要設計一項非常先進的技術，就需要2、3年的時間才能將設計變為產品，有產品之後還要解決認證、量產、良率與產能等問題，再需要1到2年。

魏哲家強調，台積電確實有強大的競爭對手，但他們追上來需要時間，台積電不會低估對方的進步，「但你說台積電會害怕嗎？這30多年來，我們一直在競爭中成長」，所以並不會，台積電有信心讓業務依照公司的預期成長。

