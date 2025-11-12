會放嗎？最新風雨預測 9縣市今晚達停班停課標準
中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，今（12日）晚間一共有9縣市，在風雨預測上將達到停班停課標準，不過實際是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。
風力預測圖。（圖／氣象署）
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，當颱風的暴風半徑在未來4小時內可能影響某地區，且該地區預測平均風力達7級以上，或陣風達10級以上時，或氣象預報未來24小時累積雨量預測達山區200毫米，平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。至於是否停班停課，仍視各縣市政府公告而定。
根據氣象署今天早上7時公布的風力預測（預測今午12時至晚間6時風力），一共有9縣市今晚達停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮、恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣及澎湖縣。
至於雨量預測方面（預測今早8時至明早8時），則是沒有縣市達標。
值得一提，氣象署也公布全台各縣市「120小時暴風侵襲機率」，9縣市高達50%以上，當中包含雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。
全台120小時受風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）
