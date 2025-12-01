會是大巨蛋嗎？YOASOBI 史上最大規模亞巡開跑 確定要來台北
【緯來新聞網】「YOASOBI」是日本超人氣音樂組合，今年2月才在台北小巨蛋連開2場演出，昨晚（11/30）在沖繩開唱宣布將啟動「10城巨蛋巡演」，官方社群也曝光城市名單，其中包括台北，讓歌迷相當期待。
YOASOBI 相當有人氣。（圖／翻攝YOASOBI IG）
YOASOBI在台灣演出結束後，於慶功表示「瞄準台北大巨蛋」，製作人Ayase也透露有去大巨蛋場勘，以至於全新巡演要在哪顆「蛋」掀起網友討論。
除了社群上有分享新巡演海報外，他們的官方網站也發表資訊，表明「YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STDIUM TOUR 2026-2027」已正式確定，此次巡演將涵蓋日本5座城市和亞洲5座城市「共10座巨蛋及體育場，將是YOASOBI迄今為止規模最大的亞洲巡迴演出」，具體日期和行程安排之後公布。
YOASOBI 新巡演初步資訊。（圖／翻攝YOASOBI官網）
