會晤惠恕仁 副總統：台灣協助帛琉維護區域安全

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（中央社記者溫貴香帛琉科羅9日電）副總統蕭美琴今天表示，與帛琉總統惠恕仁會晤期間，雙方聚焦觀光發展、區域安全及治理能力建構等議題。她說，台灣除協助推廣帛琉觀光，也透過海巡、調查局及無人機技術合作，協助帛琉強化海域管理與執法量能，共同維護區域安全與穩定。

正在帛琉訪問的蕭副總統今天向媒體表示，訪問帛琉期間與帛琉總統惠恕仁多次就共同關切議題交換意見，雙方討論重點涵蓋觀光發展、區域安全及治理能力建構等面向，展現台帛夥伴關係持續深化。

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副總統指出，惠恕仁長期訪問台灣，雙方多年來持續就各項合作議題保持密切溝通。此次會晤中，惠恕仁特別關注如何吸引更多台灣旅客赴帛琉旅遊。她表示，帛琉近年面臨中國將觀光資源作為施壓工具的挑戰，希望在維持環境永續與旅遊發展間取得最佳平衡，因此雙方也就推廣觀光交換許多意見。

在區域安全方面，副總統表示，帛琉的安全架構可分為不同層次。首先是整體戰略環境，帛琉與美國簽有「自由聯合協定」（Compact of Free Association, COFA），美國依協定協助帛琉國防與安全事務，為區域穩定提供重要保障。

其次，在海洋治理與執法合作方面，副總統指出，台灣海巡人員目前已派駐帛琉，協助海洋資源管理；未來也將有調查局人員與帛琉執法人員合作，共同打擊跨境犯罪、非法漁業及其他非法活動，進一步提升執法效能。

她表示，台灣與帛琉的合作不僅著眼於當前需求，更重視永續發展與在地能力建構。日前雙方已啟動無人機合作第一階段計畫，包括提供訓練機及相關培訓，協助帛琉導入新技術，提升海域管理與治理能力。

蕭副總統說，台灣在相關技術領域也持續學習與精進，期待透過持續交流與合作，與帛琉維持建立在相互尊重基礎上的夥伴關係，共同促進區域和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇龍麒）1150609