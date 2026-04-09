會晤江蘇省委書記信長星 鄭麗文：蘇台交流成果證明兩岸文化相通、經貿互利
國民黨主席鄭麗文率領的國民黨大陸訪問團一行，8日中午於南京金陵飯店會見中共江蘇省委書記信長星。金陵飯店也是2005年連戰主席「和平之旅」的首站下榻地點。鄭麗文致詞時特別強調「感慨萬千！」距離連戰主席第一次訪問南京，已整整21年，每一次都有很厚重的歷史感，但是也對未來充滿信心與期待。她擔任國民黨主席後首次率團訪問大陸，第一站依舊來到南京，意義非凡。大家感受非常深刻，也賦予我們更大的能量跟力量，繼續為共同的目標堅持走下去。
談到江蘇，鄭麗文表示，江蘇是中華文明文化最精彩、最精緻的典範代表，每分每秒都可以感受到非常豐厚的文化底蘊。再加上當代青年人的創意交流，相信未來會有更璀璨的成就。
鄭麗文表示，感謝信書記在江蘇對台商的照顧，尤其大陸剛公佈十五五計畫，在現代化過程，以及在經濟、科技上，都希望兩岸可以攜手合作，相信一定會對人類做出更大的貢獻。對於未來新的產業樣態，如果臺灣的知識界、產業界、文化界也能夠共同參與，相信未來也是空前精彩。
鄭麗文強調，江蘇的成就不只是過去千年的文化底蘊，在最現代化的場域也傲視全球，期盼兩岸未來多交流，互相學習合作的空間相信非常大。兩岸以正向的合作精神，希望能夠更加放大，取代那些負面、毀滅的訊息，此行首站來到江蘇南京，令人特別感謝，也特別興奮，因為對未來充滿了期待。
信長星致詞時，代表江蘇省委向鄭主席此行表示熱烈歡迎，他表示，鄭主席上午在中山陵謁陵時群眾非常熱情，說明鄭主席此行順應了要和平、要發展、要交流、要合作的臺灣社會主流利益，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸人民的共同的願望，可以說順應民意。
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美伊停火生效後再放話 川普：軍援伊朗國家輸美產品課50%關稅
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警告鄭麗文：不可配合中共劇本、出賣國家利益 陸委會：應當面要求習近平停止軍演
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美伊停火台前幕後 14日談判的焦點將是什麼
特朗普威脅若伊朗拒絕妥協，「一整個文明將在今夜死掉」後，巴基斯坦出面斡旋並達成停火協議。
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美伊本周五談判！10點協議為基礎 伊朗強調「完全不信任」
伊朗已同意與美國實施為期兩週的停火。伊朗國家安全委員會周三 (8 日) 表示，雙方將依據德黑蘭提出的 10 點方案，於本週五 (10 日) 在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開談判。 儘管伊朗同意談判，但國家安全委員會強調這是在「對美方完全不信任」的前提下進行，停火期暫定兩週並視情況
丹麥把台灣列中國公民！外交部出手了：已取消若干駐台代表的禮遇
丹麥將台灣人的居留證國籍列為「中國」，引起關注，外交部日前要求丹麥更正，否則將採取反制。外交部今（7）日表示，我國駐丹麥代表處持續跟丹麥方溝通之中，「我方已經取消若干丹麥駐台代表的特權禮遇」，也會持續檢討其他各項措施。
美伊停火幕後曝光 巴基斯坦通宵奔走「可寫成教材」、中國低調介入
美國總統川普在美東時間週二（4/7）清晨放話要摧毀伊朗文明，到了傍晚距最後通牒期限不到1.5小時前，卻突然宣布停火兩週。外媒報導，是巴基斯坦官員徹夜在美伊之間極力斡旋，拼命聯絡美伊雙方官員而促成脆弱的停火協議，中國也在其中低調運作。