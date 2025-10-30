會晤皇室是外交拼圖？賴寇蒂分析川普21世紀全球戰略：台灣政治現狀與半導體機器已內嵌進美國「國家圖騰」
美國總統川普近日亞洲行備受矚目，訪問日本時不僅與新任首相高市早苗有極佳互動互信，也會見了德仁天皇，被外界視為誠意、敬意滿滿。對此，統戰語言心理學研究者賴寇蒂分析，川普從九月開始至今的一系列作為，包括同樣面見英國首相施凱爾、英皇查爾斯，重新連結英日盟友關係，核心是為了重鑄美國的國家圖騰，行動邏輯是將盟友的 「國家本體」 拉進其戰略框架。她也直言，川普在APEC公開讚揚輝達與台積電，將這兩個以台灣為核心的高效機器，提升為「美國製造回流」和「供應鏈安全」的戰略達成，這使得台灣的科技實力不再只是經濟議題，而是美國的國家安全圖騰的一部分。
若要討論川普如何看待台灣問題，賴寇蒂表示，不如回到問題的根本，川普究竟如何看待美國？他想解決美國的哪些核心問題？她解釋，從這個更宏大的出發點，或許可以少一點無謂的憂心，也才能真正了解美國的戰略邏輯，以「台灣-美國」與世界重新連結的關係。
賴寇蒂說，從九月到十月，這位79歲但依然舉步生風、精力旺盛的川普總統的外交足跡串起了美國最重要的兩大戰略夥伴：英國與日本。她說，除了與兩國的首相進行實質的合作與連結，川普還有一個常被媒體「漏看」的關鍵安排，就是與英皇查爾斯三世及日皇德仁的會晤。
有關會晤皇室，賴寇蒂說，如果大家將這些頂級的皇室會面視為一般的國際社交，就可能錯過了川普戰略的重大線索「國家符號」（National Symbol）的重建，是川普政府與美國真正關心與企圖建立的最高戰略目標；國家不等於政府，執政政府會輪替，可是國家會一直存在。
賴寇蒂表示，這套外交拼圖是川普對 「國家本體」的致敬，核心精神是要讓政府不再是一個「無目的的服務機器」，而是一個「有目的、有意志、且高效的全球戰略主導者」。
快速回顧川普崛起的政治宣言，賴寇蒂指出，他的口號「讓美國再次偉大」（MAGA）與對「深層政府」（Deep State）、「華盛頓沼澤」（Draining the Swamp）的猛烈批評，這並非單純的民粹口號，事實上也不只是左右路線的口舌意氣之爭，而是針對20世紀末民主國家場長期發展之後，政府機器結構性失靈的矯正與控訴。
賴寇蒂說，經過20世紀相對穩定幾十年的經濟與民主發展，已開發民主國家現在面臨的核心問題，是政府機器已經演變成「無目的的服務者」。她解釋，這種政府機器追求程序中立、效率至上，將服務和資源的分配擴大到「所有在國土內的人民」，包括新住移民、跨國企業；這讓美國或者全球已開發國家導致了兩個無法迴避的後果。
第一是資源分配的傾斜，賴寇蒂說，政府機器在追求全球化效率的過程中，犧牲了「國土內」的傳統製造業和勞工階層，如鐵鏽帶，造成資源流向了全球精英，引發核心國民「圖騰核心」強烈的被背叛感。
第二是國家邊界的模糊化， 賴寇蒂續指，對於「所有在國土內的人民」的無區別服務，使得國土安全、文化認同等「國家圖騰」的邊界被逐漸稀釋。她說，川普指控的「深層政府」與官僚精英，正是他視為以程序和專業為名，實則推行無國界全球化的資源。
提到川普競選時期的所有主張，賴寇蒂指出，皆聚焦在奪回政府的「目的性」，透過築牆、關稅、移民限制等手段，重新劃定「美國」的地理與文化邊界，並強制讓政府機器重新並優先服務於他所定義的國家圖騰與核心國民；他的外交策略，也正是這場「國家重校準」的國際延伸。
根據上述分析，賴寇蒂說，大家就能理解川普這場橫跨歐洲與亞洲的外交佈局，邏輯絕非傳統外交課本所能涵蓋，為了重鑄美國的國家圖騰，川普的行動邏輯是將盟友的 「國家本體」 拉進他的戰略框架。
關於川普拜訪英皇查爾斯三世與日皇德仁，賴寇蒂指出， 這是最高層級「國家符號」的連結，會晤的本質不是一般的文化或例行社交儀式，而是國家圖騰與結構的戰略性穩固。她說，透過影像與新聞傳播，川普向該國國民傳達：「我尊重你們的國家本體，美英／美日的基礎是堅實的。」
賴寇蒂說，這種對盟友「圖騰」的公開致敬，更是一種高度精算的戰略槓桿，「我們是同一隊」的影響放大至全球，這才是真正的既入腦也入心。她說，川普用最廣泛的「圖騰認可」，來進行接下來最實質的戰略整隊，接下來也就進入實質的國際戰略合作與佈局。
賴寇蒂分析，川普的外交資源是稀缺且有目的的，他只投資於能同時滿足其「圖騰認可」和「國家戰略執行力」的領導者；因為執政黨會迭代，可是國家戰略大計會影響數十年好幾代人，而真正能夠塑造國家基礎、並有效分配戰略資源的領袖，也才夠格被川普被視為是 「雙向的盟友」。
在這樣的標準之下，賴寇蒂表示，大家也看到了川普對英國和日本兩位首相的「戰略性篩選」，
川普對工黨首相施凱爾的冷淡，不是針對英國，而是戰略性排斥；相反，高市早苗的保守黨圖騰和她上任後立即執行稀土與軍購協議的行動，證明了她能將日本的政府機器精確校準到美國的戰略軌道上。
賴寇蒂解釋，這證實川普的陽光只照耀在那些能服務於「美國製造回流」和「供應鏈安全」這兩個核心圖騰目標的領導人身上。她說，雖然常講川普是個生意人，但如果是不願服務其國家戰略路線的「生意」，他也不會給予正向回饋；這點從接下來11月的行程，將觀察得到。
對於川普日本行後轉往南韓，南韓總統李在明贈送複製版的 「新羅王冠」，賴寇蒂說，這或許是川普與英皇、日皇的行程，啟發了李在明這樣的外交禮物靈感。但她認為，李在明完全搞錯了重點，因為 「王冠」 非具有實質意義的戰略圖騰；川普在APEC演講重點是「製造業回流美國的重臣是輝達與台積電」，這證明了川普只承認「有效戰略圖騰」。
而川普公開讚揚輝達與台積電，賴寇蒂指出，此舉將這兩個以台灣為核心的高效機器，提升為「美國製造回流」和「供應鏈安全」的戰略達成，這使得台灣的科技實力不再只是經濟議題，而是美國的國家安全圖騰的一部分。
當媒體問及是否會在「川習會」中提及台灣時，川普的回答是：「I don’t even know if we’ll talk about Taiwan. I’m not sure. He (Xi) might want to ask about it. But there’s not much to ask. Taiwan is Taiwan.」賴寇蒂提到，這是美國對台灣問題一向採取戰術模糊的策略，但「台灣就是台灣」的定調，則是在戰略模糊下的「紅線清晰」。
賴寇蒂直言，台灣的政治現狀與半導體機器，已內嵌於美國的國家圖騰中，不可動搖，「這種國家利基的綁定，比所謂的文化認同在21世紀時局的當下更堅定與牢不可破。」
賴寇蒂提醒，台灣正處於這場「圖騰戰爭」的前線，也必須正視自身面臨的挑戰，政府是為國家服務，但我們的國家由誰去塑造？由什麼樣的意志去帶領？台灣同樣也有人口衝擊與文化焦慮，面對外部壓力與內部問題，台灣必須拋棄「政府機器思維」，啟動「國家戰略解碼」。
賴寇蒂強調，大家必須洞察美國戰略精英的真實戰略意圖「國家機器重塑」，而非糾結於表面的政治語言。她指，主動在美國的核心關切，像是科技安全、供應鏈韌性上展現台灣機器的不可取代性；同時，以戰略姿態滿足美國在貿易數字等方面的 「表面勝利」。
既然中共企圖以傳統圖騰及血脈政治企圖動搖台灣認同，賴寇蒂表示，大家就必須將國家圖騰提升為基於「民主、自由、法治」的價值。她說，台灣校園教育必須推廣採納「理性抗中」思維，深度解碼中國的法治與制度，不要讓國人與學生只能從小紅書去認識中國，必須大規模的教育國人，兩個國家在政制、法治以及社會制度福利上的落差與不同。
賴寇蒂說，「當你把國家舉起，國人自會重整隊伍」，用台灣最擅長的「理性思維」去解構中國的血脈圖騰陷阱，從而賦予台灣的國家基礎認同。
針對川普的外交拼圖，賴寇蒂直言，其為大家提供了一張解碼當代政治的關鍵，這是全球政治的轉向，她認為也是21世紀初最重要的生存命題，大家需要的是一個「無目的服務導向的政府機器」？還是一個「能對抗21世紀國際競爭與考驗的國家」？對於台灣而言，能否看清這場戰爭的本質，在被動中學會主動，將決定國人能否在這場地緣政治的棋局中，找到屬於自己的戰略位階和生存智慧。
(圖片來源：賴寇蒂臉書)
