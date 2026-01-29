會晤美光總裁 賴清德讚「最好的台美合作證明」：盼打造更具韌性供應鏈

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德接見美光科技Sanjay Mehrotra總裁暨執行長一行（圖／總統府提供）

總統賴清德今（29）日下午會晤美光科技（Micron）總裁梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）與全球營運執行副總裁巴蒂亞（Manish Bhatia）一行，感謝美光將台灣置於全球擴產計畫關鍵環節，展現對台灣的重視與信心。賴清德並指出，日前台美完成關稅談判並簽訂投資合作備忘錄，未來將簽署台美對等貿易協定，深化雙方投資貿易，也將是最重要的戰略夥伴。盼並肩合作強化AI基礎建設所需的關鍵記憶體技術，共同打造更具韌性與競爭力的供應鏈，創造共贏共榮的未來。

廣告 廣告

賴清德也說，期待未來美光在台投資繼續創下新的里程碑，讓我們並肩合作，強化AI技術建設所需的關鍵記憶體技術，共同打造更具韌性與競爭力的供應鏈，創造共贏、共榮的未來。

賴清德表示，很高興再次在總統府與梅羅特拉總裁見面，美光科技深耕台灣30多年，累計在台投資金額已經超過1.2兆元，培育並僱用了上萬名工程人才。他要感謝美光，將台灣視為該公司全球擴產計畫中的關鍵環節，梅羅特拉再次率團來訪，展現對台灣的重視與信心。

賴清德提到，日前台美完成關稅談判，並且已經簽訂投資合作備忘錄，未來將簽署台美對等貿易協定，台灣將會是美國戰略夥伴，深化雙方投資貿易。未來，美國企業加強來台投資記憶體、IC設計和雲端服務；台灣廠商赴美投資邏輯晶片及供應鏈，展現出台灣和美國在ICT領域長遠的戰略夥伴關係，也象徵在未來的AI世代，台美也將會是最重要的戰略夥伴。

「我相信，美光在台投資就是最好的台美合作證明」，賴清德表示，美光長年投資台灣，身為台灣最大的外資之一，不但增加台灣的工作機會，更增加半導體產業的重要性，也因此政府對美光的支持，是持續而且不會間斷。去年底，美光也已經獲得經濟部A+計畫新一期的補助，未來三年將帶動美光對台灣加碼投資，加速HBM（高頻寬記憶體）在台研發並擴大產能。

賴清德指出，美光加碼投資台灣是現在進行式，也是台美貿易談判後重要的一箭。這個月，美光和台灣的力積電公司也已經達成合作意向書，這項合作具有非常重大的意義，證明了美光在台布局已經提升到跟本土企業合作，共同強化記憶體產業的競爭力。

賴清德強調，在未來的AI世界裡，晶片和記憶體缺一不可，台灣在美光的協助下，將會擴大HBM的先進製造能力及先進技術；台灣也將協助美光迎頭趕上國際競爭對手，「台灣和美國將攜手擴大在AI晶片全球領先優勢，也創造彼此的繁榮發展。」

賴清德也說，期待未來美光在台投資繼續創下新的里程碑，彼此並肩合作，強化AI技術建設所需的關鍵記憶體技術，共同打造更具韌性與競爭力的供應鏈，創造共贏、共榮的未來。

更多三立新聞網報導

陪長輩迎新年！99歲爺爺秀魔術變出「總統萬歲」 賴清德嚇喊：不敢當

快訊／不只黃仁勳！美光總裁也來了 賴清德今見大咖

川普現身台中？與鄉親聊台美關稅談判 賴清德突指台下：川普總統也來了

洪榮宏爆婚變、岳母輕生搶救！親揭夫妻現況 16字開口給承諾

