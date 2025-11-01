會晤貝森特 林信義：他想了解臺灣如何建立高科技聚落

美國財政部長班森特（左）1日在2026慶州APEC峰會場邊見面，雙方聊了40分鐘。（美聯社）

我APEC領袖代表林信義1日在韓國當地舉行國際記會，林信義透露與美國財政部長貝森特會面時，貝森特對臺灣半導體發展過程非常有興趣，想了解臺灣如何建立高科技聚落以及發展的歷史脈絡。至於中國主辦2026年APEC大會，我方也已促成中方以書面方式做出對我所有人員安全的保證。

由韓國主辦的2025年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（AELM），當地時間1日午間結束，林信義下午在韓國慶州召開國際記者會，說明此次與會過程及成果，並接受記者提問。

林信義指出，他在會議中的發言重點是面對經濟的不確定性，各經濟體除應強化產業的自主與經濟安全，同時要維持國際貿易開放和全球市場的活力，因此政府必須打造穩定、透明且可預期的經貿環境，共同協助企業在變動的格局中建立韌性，使企業能安心投入長期的投資、推動創新。

他也分享臺灣發展半導體供應鏈的經驗，就是由政府規劃產業發展的政策引導，與民間部門共同努力打造出來的成果，包括建立聚落、研發團隊、租稅優惠、人才培育等，許多會員體都對臺灣半導體的完成度具有高度興趣。

林信義表示，20年前他在釜山也是參加領袖會議，當時的議題和今年的議題已經不太一樣，現在大家聚焦在AI、人口的議題，及AI科技的應用與治理，因此感受到對臺灣的關注度已提高，會議中也舉出一些實例讓其他經濟體知道臺灣已經做了什麼；其他經濟體的領袖對此感到很有興趣，有些還詳細來問政府應如何與企業界合作。國際對臺灣的關注度提高，是大家幾年來努力的成果，也彰顯臺灣對APEC的貢獻。

有關此次會議期間雙邊會談情形，他說，因為形式不太一樣，無法精算出數字。其中與美國財政部長貝森特40分鐘會晤中談的議題很廣，包括科技合作、供應鏈安全等，貝森特對臺灣半導體的發展過程非常有興趣也很有耐心，想了解臺灣如何建立高科技聚落以及發展的歷史脈絡。另外，昨天在會議前也有跟日本首相高市早苗先打招呼，恭賀她就任首相並進行會談，但基於雙方的默契，後續將在適當時機告訴大家會談的內容。

針對韓國展現對AI的野心，媒體詢問是否對臺灣高科技產業的國際地位造成威脅？林信義認為，韓國高科技產業跟臺灣也有很多合作，在ICT產業鏈均各自扮演關鍵角色，具備鮮明的互補優勢。臺灣在半導體製造、封裝、測試、雲端與AI硬體方面，擁有完整且高效率的產業生態圈；韓國則在記憶體、系統整合、消費終端產品方面具有全球領先強項，結合兩種優勢對區域供應鏈的韌性與穩定，為雙邊合作提供基礎，未來也樂見雙方能在此基礎上，發掘更多可能合作的機會，共同面對全球供應鏈的挑戰。

國科會主委吳誠文補充，臺灣與韓國的半導體產業在世界民主供應鏈中各自扮演關鍵角色並長期合作，輝達與韓國的合作不會造成任何臺灣負面的影響，因為韓國的投資也會變成臺灣的客戶，韓國建設AI工廠需要採購台積電製造的晶片，也會採購韓國本身製造的記憶體，對兩個國家的發展都有好處，臺灣跟韓國是合作夥伴。

至於是否擔憂明年APEC在中國深圳舉辦？國組司司長孫儉元表示，所有會員平等參與是APEC的核心原則，也是維持APEC順暢運作及和諧的重要關鍵。自去年中國表態主辦2026年APEC大會，我方即針對確保我方平等參與，及我方人員至中國開會的人身安全，向中方提出質疑，並要求中國做出保證，這也是很多理念相近國家共同的疑慮。

他說，去年與理念相近國家共同合作之下，已於11月促成中方以書面方式做出保證，因此從去年12月開始的非正式資深官員會議（ISOM）到今年為止，均持續在APEC架構下與相關各方保持聯繫與溝通，要求中方確實履行承諾，確保我方明年平順與會，並讓所有人員的人身安全都能獲得保障。

媒體也關心吳誠文與美國國務卿盧比歐交流情形。吳成文回應表示，在部長級年會（AMM）歡迎晚宴有見面交流，相信這樣友善的溝通對雙方未來建立半導體供應鏈合作、共同發展雙方的經濟及人民之間相互交流絕對是正面的。

此外，我方與貝森特會面是否談論到關稅？行政院政委楊珍妮表示，APEC會議主要討論與APEC以及雙邊經貿關係發展議題為主，行政院副院長鄭麗君近日也說明，臺美關稅談判小組刻正洽談臺美供應鏈的合作，希望最終爭取調降對等關稅且不疊加，以及《232條款》供應鏈優惠的待遇，待雙方完成共識後就可進入總結會議達成臺美貿易協議，相信雙方在APEC後會繼續努力朝達成協議邁進。

