會晤陳水扁不怕被修理 鍾東錦：陳在困頓時相挺，現在切割不厚道





苗栗縣長鍾東錦多年前曾因傷害致死、殺人未遂等罪嫌遭法辦，前總統陳水扁昨天透露他還是執業律師時，曾為鍾東錦打官司，更讚鍾東錦的故事勵志。鍾東錦今天（15日）回應感謝陳水扁當年的幫助，「幾十年前阿扁沒想過我這個渾小子會變成縣長，我也沒想過當年的大律師，有天會變成總統。」

鍾東錦表示，他與前總統陳水扁在民國67年就已認識，當時他還在跌跌撞撞的年紀，但陳水扁已經是大律師，他因為年輕氣盛，與好友在台北市錦州街吃消夜時，因隔壁桌酒客喝醉摸了女性友人，他與對方爭論時推了對方，導致其頭部撞到桌子意外死亡，陳水扁當時就幫他辯護。

鍾東錦說，「我不會迴避我的過去，也不會因為政治不正確，就閃躲於談論這段友誼。」他與陳水扁隔了好些日子相逢，跟年輕時的記憶對比，陳水扁少了點意氣風發，他則多了一點滄桑，但是2人喜歡談天說地的個性沒有改變。2人從台灣頭聊到台灣尾，無話不談，沒有秘密，以前談的是社會事，現在聊的則是國家大事，觀點不一定全然相同，但出發點，卻都是同樣為國家前途而憂心。

鍾東錦表示，與陳水扁會面後，幕僚擔心地問：「媒體可能會修理我們吧？」他笑回：「我被媒體修理得還算少嗎？」當他困頓時陳水扁沒有嫌棄他，陳水扁也許沒那麼風光了，但因此就撇清關係，這不厚道。

鍾東錦認為人情義理在前，一如陳水扁、一如柯文哲，「這2位都是我的好朋友，曾經都影響過這座島嶼的未來，歷史會記下他們的名字，而功過，就留給後人去評斷吧。但是我們的友誼永遠不變。」（責任編輯：殷偵維）

