會晤高市早苗「中國氣炸」！ 林信義曝與她談「這些議題」：平等交流很正常

APEC於1日落幕，日本首相高市早苗在峰會期間與台灣代表林信義會晤，讓中國外交部氣炸。總統府今（3）日舉辦「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，關於中國議題，林信義說，領袖、代表交流是很正常、合理的狀況，這沒有什麼奇怪。

總統府今日舉辦「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者，關於與高市早苗會晤的問題，林信義說，高市早苗非常熱情、客氣，因為她今年4月以國會議員身分來過台灣，高市認為台灣、日本是友好的鄰近國家，彼此關係密切，所以她非常關注整個台灣海峽的和平安全，這是非常重要的事情，認為大家要一起維護這樣的狀況。

林信義說，高市早苗也關心、慰問台灣這次天然災害，雙方還有談到AI、醫療等，「特別是在防災部分，因為日本、台灣同樣面對地震、颱風等接近的環境」。他說，（台日）同時也做了很多預測，其情報或許可以有更多交換、交流。事實上去年台日在防災方面相關論壇、彼此交流、交換很多，高市早苗也覺得非常好，另還有其他領域有談了很多，雙方更認為合作可以進一步促進與加強。

至於會晤讓中國氣炸一事，林信義則說，21個經濟會員體，大家都是以平等的地位來參加，所以所有領袖、代表交流是很正常、合理的狀況，這沒有什麼奇怪，這種互動很多，我方跟很多領袖有互動、溝通，都是很正常的事情。

