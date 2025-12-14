會暈船！樂天女孩Kira「超辣比基尼」太猛 胸前深溝一覽無遺

Kira曬出海灘美照。（樂天桃猿提供）

樂天女孩Kira、沈珈妤、芷軒13日南下高雄，現身「2025 駁二動漫祭同人誌創作展」，即使身處休賽季，3人換上樂天制服，帶來熟悉又充滿活力的應援舞蹈。談到首次在動漫祭舞台拿起麥克風帶動應援，Kira 坦言心情既緊張又新鮮。尤其當台下有觀眾 Cosplay 成「鯉魚王」上台一起跳舞，舞台上下瞬間融為一體，現場嗨度直線上升。

活動中，3位樂天女孩也邀請觀眾一同上台體驗應援魅力，沈珈妤形容現場氣氛完全超乎預期，「有幾位完全是用『全力在玩』的狀態在跳，其中有一位穿著寶可夢『鯉魚王』造型的觀眾特別可愛又活潑，整個人超投入！」談到這樣的跨圈交流，她也直言相當享受，「我很喜歡這種跨圈互動的感覺，不用懂規則，只要願意一起玩，就是最棒的應援。」

廣告 廣告

沈珈妤在穿耶誕裝去爬山。（樂天桃猿提供）

隨著年末將近，聊到即將到來的耶誕節，Kira最近剛從帛琉潛水回來，下週也會去日本滑雪，休賽季有時間就什麼都想玩玩看。「我這幾年耶誕節大部分都是在日本滑雪渡假，因為想要有節慶感，所以我總是在耶誕節當天去吃燒肉，因此收集了許多日本好吃燒肉店。」

沈珈妤則笑說，耶誕節是她一年中最喜歡的節日之一，已經揪了好幾團朋友要交換禮物。回憶起最難忘的一次耶誕節，她曾在當天跑去爬山，還在山頂拍下耶誕主題照片，「那時穿得超少，冷到手都在抖，但回頭看照片的時候又覺得很值得。那種『很傻、但很青春』的回憶，現在想起來還是會覺得自己超酷！」

更多中時新聞網報導

慣性清喉嚨 易燒聲、胃食道逆流

高溫、高票價夾擊 烤驗世足賽

蕭煌奇揪全方位樂團逗陣開唱