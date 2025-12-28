會更冷！鄭明典曬圖 推估「0度線」觸台時間

元旦過後冷空氣報到。資料照，李政龍攝



元旦將至，前氣象局長鄭明典預測天氣，表示「0度線接觸台灣」，2026年1月2日晚間就可能迎接強烈大陸冷氣團，且各國模式預報一致性很高，據有參考價值。

前氣象局長鄭明典今（28日）上午在臉書PO出一張氣象圖說明，通常冬季低溫預報會提到「0度線接觸台灣」，那幾乎肯定是說850百帕等溫線，而為什麼會這麼說，他則解釋，因模式預報的地面溫度通常會有系統性偏差，需要很多「訂正」才能使用，而看850百帕的溫度來推估地面氣溫就是一個方便的替代方案。

鄭明典進一步解析說，冬季冷空氣出海，由於海溫高，垂直混合很有效率，混合層高度通常高於850百帕（但有例外），假使混合層如果飽和（下雨狀態），那麼接近海平面的地面氣溫（如台北站氣溫），大約就是850百帕溫度+8度；如果混合層很乾，那就+12度（但可能有輻射冷卻），一般是在+8到+10度之間，因此，當850百帕0度線接觸台灣陸地，台北站上空850百帕的溫度很可能小於2度，那地面氣溫就有很高的機率達10度以下。

鄭明典分析850百帕線觸台時間點。翻攝自鄭明典FB

不過，鄭明典提到，台北站近年的氣溫總比周邊高1到2度，所以850百帕的0度線接觸台灣，有可能是「強烈大陸冷氣團」，未達寒流等級。

他也提醒，最快1月2日晚上就有機會迎接強烈大陸冷氣團，因為模式預報的一致性很高，有參考價值。

