會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大

鳳凰颱風今日15時40分之動態。（圖／翻攝自NCDR）





鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估明（10）日發布海警、下週二發布陸警，台灣整合防災工程顧問公司總監賈新興在臉書粉專分享鳳凰颱風13秒特寫影片，也進一步分析恐13縣市停班停課機率較大。

據《NOWNEWS今日新聞》報導，賈新興認為，鳳凰颱風將在下週二北轉朝台灣前進，下週三晚上至下週四清晨從苗栗至彰化沿岸登陸，並穿過台灣，直到下週四才遠離。他也分析停班課標準部分，預估宜蘭、花蓮、台東在下週二、下週三有機會達到雨量達標的停班課標準，此外，台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、澎湖這些縣市在下週三有機會因暴風圈處路宣布停班課，不過實際情況仍還有待地方政府宣布。

賈新興在臉書粉專PO出鳳凰颱風即將登陸菲律賓呂宋島的13秒清晰特寫影片，並提醒民眾做好防颱準備並留意最新預報，也進一步分析鳳凰颱風預估明日傍晚發布海警，下週二（11日）中午前後發布陸警，鳳凰颱風朝台灣澎湖海域接近時，因整體大環境不利，所以強度在12日午後有迅速減弱的趨勢，下週五（14日）起整體天氣偏東北季風影響。

根據氣象署資訊，第26號颱風「鳳凰」（國際命名FUNG-WONG）今日14時的中心位置在北緯14.8度，東經123.2度，以每小時29公里速度向西北西進行，週一、週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生的機率，週三隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，各地雨勢趨緩。

氣象署也提醒，由於颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定，請民眾多加留意氣象署最新預報。

