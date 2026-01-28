會期即將結束 卓榮泰喊話在野「別什麼都擋」：盼年後回國會續審預算

立法院本會期進入倒數，中央政府總預算與國防相關預算持續卡關。針對民眾黨自提的國防預算版本，行政院秘書長張惇涵今（28）日表示，若在野黨要提出自家版本，須與行政院版軍購特別條例併案審查；行政院長卓榮泰則表示，總預算已延宕153天，盼在野黨不要「什麼都擋」，並強調「對話」的重要性，呼籲理性坐下來溝通協商，讓預算審議回到正軌，「讓國家能夠重新站上順利正常發展的角度，人民才會得到應該有的照顧。」

卓榮泰出席「極端氣候國土規劃挑戰」研討會前受訪時表示，立法院這個會期只剩下3天，總預算已經被延宕153天，希望在野黨不要什麼都擋，「總預算擋、國防預算擋」，並反問「難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎？」

卓榮泰說，人民已經非常不耐煩，政府也非常焦慮，許多新增事項、新增計畫與新增經費預算無法順利執行，影響的不只是單一項目，而是整體國家施政方向與進度；包括按時間推進計畫、辦理發包等作業，都已造成實質影響。

卓榮泰指出，政府這一個月來想盡各種辦法，透過各種機會希望與在野黨對話、溝通、協商，但「完全不得其門而入」，盼在年前能坐下來好好對話，並在過年後回到國會重新審議預算，讓國家回到正常發展的軌道，人民也能得到應有的照顧。

在野自提軍購條例 張惇涵：應併案審查

在國防預算議題上，張惇涵今早赴立法院內政委員會備詢前也再度向藍白喊話，台美之間要啟動軍購案，必須經過嚴謹程序，從國防建軍構想、戰略規劃，到與美方相關單位共同構想等，皆有一定流程；他說，臺灣安全也是區域和平穩定的安全，「術業有專攻」，希望在野黨若真的支持國軍，不要用「侮辱國軍」的說法來提出軍購特別條例。

張惇涵表示，如果在野黨想自行提出軍購特別條例版本「也可以」，但須與行政院版軍購特別條例一起併案審查，而不是一再讓院版「擋在程序委員會大門之外」。張惇涵也提到，立院本會期即將結束，總預算與軍購特別條例仍「過門不入」，令人感到遺憾。

