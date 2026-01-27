會期將屆軍購條例仍卡關 羅美玲怒批藍白：拿國安當政治籌碼

藍白黨團聯手封殺國防軍購特別條例及115年度中央政府總預算案，攸關國防與民生相關法案付委審查持續卡關。（示意圖／CTWANT攝影組）

立法院今（27）日召開程序委員會，藍、白黨團以人數優勢，聯手封殺行政院所提1.25兆元國防軍購特別條例、115年度中央政府總預算案，相關議案付委審查持續卡關。對此，民進黨立委羅美玲痛批，面對中國武力威脅，攸關強化防衛韌性與不對稱戰力等急迫法案卻一再遭政治操作擱置，直言國家安全已淪為政治利益交換的工具。

軍購特別條例在程序委員會遭藍白聯手封殺，民進黨立委羅美玲表示不滿，痛批國家安全不該淪為政治操作的工具。（圖／CTWANT攝影組）

立法院本會期將於本週結束，今日召開最後一次程序委員會。民進黨團所提議程草案，原擬將國防軍購特別條例、總預算案及行政院版《財劃法》排入本週五院會，但在藍白聯手下未獲通過。

身為外交及國防委員會成員之一的羅美玲指出，面對中國持續升高的武力威脅，具高度急迫性的強化防衛韌性及不對稱戰力建制與總預算案，卻因政治操作一再被擱置，導致許多新興國防計畫無法推進。

羅美玲提到，針對8年1.25兆元的國防軍購特別條例，外交及國防委員會上週一已召開機密會議，全院113名立委皆可出席，但當天實際到場者寥寥無幾，事後卻有缺席的立委對外宣稱「不知道要買什麼」。她直言，這樣的說法非常不專業。她指出，1.25兆元的項目與金額，是國防部花了一年時間，與美國軍事專家反覆討論後得出的結果；若立委認為內容不足或有疑慮，理應付委審查，而非直接封殺。

針對民眾黨自提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，羅美玲也提出嚴厲批評，直指民眾黨主席黃國昌赴美返台後便自稱要提出相關版本，相關發布記者會的內容更是荒腔走板。她指出，民眾黨自提軍購預算版本，當中所涵蓋的採購項目多數早已是國防部公開內容。

羅美玲強調，近期有媒體報導指出，若軍購條例在程序委員會被第十度阻擋，國民黨將宣布於下週在北京舉行的智庫交流活動，直言國家安全若被當成政治交換的籌碼，甚至因此被犧牲，是非常不適當、非常可恥。

