會期尾聲！立法院法案「大清倉」 黨產條例、衛廣法入議程掀表決戰

立法院本會期今（30）日最後一次院會，朝野在會期尾聲進入「法案大清倉」。總預算案方面，國民黨團要求讓718億元民生預算先行動支，但民進黨則堅持總預算應全案付委，協商再度破局，本會期仍沒有任何預算通過。另一方面，被綠營視為爭議法案的黨產條例與衛廣法修法也被排入議程，民進黨誓言全力阻擋，藍營則發布甲級動員備戰，並做好「挑燈夜戰」準備。

傅崐萁喊「讓718億民生預算先行動支」 鍾佳濱批：不做正事

儘管提案多次協商未果，藍營仍堅持在會期最後一天推動闖關。國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨提出先行動支是因應「迫切性的民生需求」，希望中央能儘快回應民生。他也說，不能把「2300萬人的權益冷凍起來」，呼籲放下意識形態、回歸民生。而除了藍白提出的38項新興計畫外，其他總預算依舊被擱置；1.25兆國防軍購預算方面，在野黨也僅願放行民眾黨團版本。

廣告 廣告

不過，民進黨團態度強硬，盡力阻擋爭議法案通過。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，「這是自中華民國行憲以來，首度在預算會期完全不審議預算」。他也批評對方「不做正事」，卻一再推動爭議性法案，民進黨團會嚴加把關。

排入院會議程的法案，包含關係到救國團與婦聯會的黨產條例修法，限縮NCC對電視台換照審查權的衛廣法；至於爭議多時的助理費除罪化修法，則因藍白立場不同調，暫緩列案。

台北／蔡昀彤、班瑪旺嘉 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

與柯建銘角逐總召！蔡其昌：總統希望我在立院多幫忙

黨產條例協商破局！被游顥點名曾是救國團屏東副主委 鍾佳濱罵不要臉

對戰柯建銘！蔡其昌表態登記參選總召：回應大家的信任與期待