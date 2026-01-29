會期尾聲！ 30日院會「法案清倉」 藍綠甲級動員備戰

台北市 / 綜合報導

立法院本會期進入尾聲，在明(30)日院會，預計上演「法案大清倉」，包含「黨產條例」，以及攸關助理費除罪化的「立法院組織法」，恐怕會表決到深夜，但關鍵時刻，民進黨團內部先引爆震撼彈，立委蔡其昌宣布，要登記參選總召，對此，「萬年總召」柯建銘回應，照程序走，不要急。

曬出走向黨團辦公室背影，宣告準備挑戰黨鞭大位，民進黨立委蔡其昌文中點名，是在大家的勸進跟鼓勵之下，選擇站出來登記。立委(民)蔡其昌(1/24)說：「我也聽到很多要我承擔的聲音，讓我想想啦，我下個禮拜再回答大家。」

才拋出懸念，不到一周正式登記參選，也是向「萬年總召」柯建銘下戰帖。立院民進黨團總召柯建銘VS.記者說：「照程序走啊，時間還很早不要急，好就這樣。」

笑回「都還早」，顯得氣定神閒，畢竟眼下關鍵得先處理，會期尾聲法案大清倉，在30日院會預計表決，「黨產條例」，「離島建設條例」，以及「衛星廣播電視法」，還有攸關助理費除罪化的，「立法院組織法」修正草案，傳出國民黨團已定調，將徹夜表決，不過具體清單還要經過黨團大會決定。

立委(民)陳培瑜說：「牛煦庭委員我跟你講啦，你這個不只是洗白啦，你還是『假掰』版本啦，是你們國民黨跟民眾黨了不起在增加助理的福利，然後最後呢，就除罪化了嘛。」

立委(國)牛煦庭說：「我非常非常希望大家可以在協商的過程中，聚焦在助理的待遇這個調整，這樣也絕對不會有借屍還魂的問題。」會中激烈論戰，「助理費」修法協商歷經一小時，雙方無法達成共識，包含「黨產條例」也送交院會處理。

立委(國)游顥說：「也希望鍾佳濱委員是，救國團的屏東的副主委啦，其實也特別是要麻煩您，還可以讓大家一起來支持救國團這個公益團體的公道。」立委(民)鍾佳濱說：「衝著游顥委員這樣的點名，不要糟蹋曾經或現在加入救國團從事公益的人。」馬拉松式攻防戰，朝野風雨欲來。

