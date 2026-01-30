會期最後一天三讀《住宅法》修正 藍綠白重付表決一致通過

《住宅法》修正案三讀，民進黨團投票時雖反對藍白所提版本，但在三讀定案、重付表決階段，藍綠白全數投下贊成票，形成罕見的108票一致通過。 圖：周煊惠 / 攝

立法院今（30日）為本會期最後一次院會，完成《住宅法》修正案三讀，明定社會住宅應保留20%給婚育家庭、建置全國統一申請平台，並強化租屋市場資訊透明與包租代管誘因。值得關注的是，民進黨團投票時雖反對藍白所提版本，但在三讀定案、重付表決階段，藍綠白全數投下贊成票，形成罕見的108票一致通過。

本次《住宅法》修法內容，包括：明定中央主管機關應建置全國統一之申請登記平台，供符合申請資格民眾登記；社宅應提供至少20%出租予新婚2年內或育有未成年子女之婚育家庭，但申請時婚育家庭數量未達保留比率者，賸餘部分不在此限。

此外，都市計畫擬定機關於辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況劃設社宅用地；主管機關應定期蒐集、分析及公布租賃住宅市場依其形態及屋齡區分之每坪租金價格資訊；及強化包租補助，規範補助包租之金額不得少於代管2.5倍。

在法案表決過程中，藍白兩黨團憑藉人數優勢下，以贊成60票比反對48票通過藍白所提版本。民進黨團隨後提出重付表決，於全案付表決時，原本民進黨團按下「反對」，之後全數改成投「贊成」，最終形成108票贊成、反對0票的罕見畫面，連立法院長韓國瑜宣讀全案表決通過時，也有些驚訝地「哇！」現場響起熱烈掌聲。

