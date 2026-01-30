會期最後一日！民團赴立院抗議 批國會淪為違法特權「解套院」

台灣公民陣線與台灣經濟民主連合、多個公民團體今日在立法院群賢樓外舉行抗議行動，批評藍白在國會背離應有職責。 圖：台灣經濟民主連合提供

[Newtalk新聞] 立法院今（30）日迎來本會期最後一次院會，國、眾兩黨擬推動多項修法，替特定團體與個案解套，同時卻延宕中央政府總預算審查。對此，台灣公民陣線與台灣經濟民主連合、多個公民團體今日在立法院群賢樓外舉行抗議行動，批評藍白在國會背離應有職責。

主辦單位說明，今日將以多場記者會方式，全程監看立法院議事進行，並希望留下公共紀錄，讓社會檢視國會運作方向。

經民連智庫召集人賴中強表示，從2024年初開始的國會運作，先是出現國會權力擴張與政府施政受阻，現階段更轉向替少數特權者爭取法律解套。他批評，如今立法院已淪為特權階級的「特權院」、「解套院」，甚至成為延宕民生預算審查的「瀆職院」。

廣告 廣告

賴中強指出，相關修法包括針對《不當黨產條例》調整，使 救國團 與 中華民國婦聯會 免於歸還被認定的不當黨產；另方面，亦透過修法讓換照遭駁回的 中天電視 得以重新上架播出；同時，也有修法被質疑可能影響立委 顏寬恒 涉及助理費案件的法律適用。

經民連智庫研究員林芯羽直言，今日所推動的三項修法，被外界質疑均涉及替司法敗訴者個案解套，並指其中針對《衛星廣播電視法》的修法，等同以立法方式「創造」原本遭法院駁回的假處分，衝擊司法權運作。

此外，她也批評修正《立法院組織法》的提案，可能重新界定公費助理費性質，引發外界對於是否替相關貪污案件除罪化的質疑。

台灣基進黨主席王興煥則表示，本會期原應聚焦於中央政府總預算審查，但相關審議至今延宕，反而優先處理具高度爭議的修法案，質疑國會已將立法權用於替特定對象解決法律困境。

王興煥指出，國會本應代表人民制定法律、監督政府並審查預算，當立法權被用於替違法或特權者解套，便背離民主制度核心精神。

主辦單位強調，國會應回歸人民利益，而非淪為特權者的解套工具，並呼籲社會持續關注國會運作與法案審議方向。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蔡其昌曝參選總召心路歷程 若接掌黨團：朝野要多溝通、多理解

三大爭議法案恐闖關 民團號召今赴立院抗議