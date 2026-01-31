會期結束行政院長未現身立法院致意 綠營挺：是正確的

會期結束行政院長卓榮泰未現身立院致意；民進黨發言人、立委李坤城表示，是正確的，「立法院根本就沒有審查任何的預算」。（曾薏蘋攝）

立法院30日召開本會期最後一次院會，藍白持續封殺總預算案、院版國防特別條例，卻聯手通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》，不過行政院長卓榮泰並未現身立院致意；民進黨發言人、立委李坤城表示，是正確的，「立法院根本就沒有審查任何的預算」。

李坤城今出席政治受難者關懷協會前會長劉金獅追思會受訪提到藍白昨天在立法院會最後會期通過的法案指出，大概是創下憲政的惡例，所以說將近三兆的預算，包括中央、地方政府都會受會到影響，原本希望昨天在最後會期的最後一天，在野黨能夠放行總預算，讓總預算可以審查，但是都沒有。

他說，結果總預算沒通過，卻通過送給國民黨黨產可以復僻、中天可以復台等，但對人民來講，要的是總預算通過；昨天會期最後一天，行政院院長沒有到立法院來，「是正確的」，因為立法院根本就沒有審查任何預算。

他希望1月1號後，立法院能有新的現象，讓總預算付委審查，這是立法委員應該盡的責任，拜託在野黨立委，不要再當薪水小偷。

被問到民眾黨團版本的軍購條例付委審查，但政院版卻遲遲不審；李坤城說，編特別預算本來就是行政部門的權力，這個正如卓榮泰所講的，民眾黨的版本是抄抄寫寫，根本不了解國防部是花了多久的時間跟美方溝通，也符合印太地區整個戰略，絕對不是說閉門造車就可以做出來，所以說這個民眾黨版本的軍購條例，他們視為是「擋」軍購條例。

他表示，原本是期待是否有機會政院版跟民眾黨版本一起付委審查，但是行政院的版本又被丟包了，這是侵犯行政權，因為特別條例通過後，未來要編特別預算，他不知道在野黨要怎麼去編這筆特別預算。

