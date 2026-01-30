會期結束！藍白強闖三大爭議法案全三讀通過

政治中心／綜合報導

立法院本會期，今天（30號）迎來最後一次院會，朝野依舊掀起激烈攻防，不過最後藍白仍以人數優勢，強闖爭議法案，包含不當黨產條例修法、衛星廣播電視法修正案，以及立委助理費修法，全都三讀通過，綠營痛批，要國人摒棄藍白親中的行為。

30號晚上八點五十五分，立法院長韓國瑜敲下議事槌，在立法院會期最後一天，藍白立委再次挾帶人數優勢，強闖爭議法案，包含不當黨產條例修法，被質疑被救國團解套，還有衛星廣播電視法修正案，以及立委助理費修法，全都三讀通過，並會在第12屆立委就職日起正式施行。

綠營細數藍白的荒謬行為，要國人摒棄藍白親中的行為。（圖／民視新聞）但宣讀內容都還沒念完，藍白立委就跑到台前互道恭喜，甚至排排站一起大合照，讓台下的民進黨立委看得是相當傻眼，立委陳培瑜，更在最後時刻，向國人細數藍白多項荒謬作為，已嚴重衝擊國家運作。

賴總統嚴正呼籲在野黨，以國家為重、民生為念，盼在下個會期，對各項爭議重大法案，要依法合憲、從長計議。（圖／翻攝自總統賴清德臉書）總統賴清德也發文，海鯤號完成首次「淺水潛航測試」讓世界看見我們守護國家的決心，但也提到立院會期的最後一天，卻是史上，第一次預算會期未審總預算，甚至付委了民眾黨版國防特別預算條例，再次侵犯行政權，並且嚴正呼籲在野黨，以國家為重、民生為念，在下個會期，對各項爭議重大法案，要依法合憲、從長計議。立法院會期最後一個院會落幕，朝野激烈攻防，暫時畫下休止符，但政治爭議，恐怕還沒結束。

原文出處：立法院會期結束！藍白強闖三大爭議法案全三讀通過

