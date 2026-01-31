會期結束! 藍白強闖三大爭議法案"全三讀通過"

政治中心／綜合報導

立法院延會期都開完了，結果今年度政府總預算、行政院提出的1.25兆國防特別預算連付委審查都沒辦法，前一天藍白還聯手把民眾黨團的國防特別條例付委，總統賴清德喊話"要以民為念，支持總預算及國防特別預算"，但國民黨反擊"不是喊個支持國防，就可以要空白授權"，綠營則反嗆，對自己的版本有信心，就來跟院版一起審、直球對決。

不等議事人員念完三讀法案，藍白立委聚集議場中央握手、合照，為這2年的合作畫下句號，令人傻眼的是，忙了半天，今年的總預算、行政院版國防韌性特別預算，連付委都沒有。

總統賴清德發文，海鯤號首次潛航測試，但總預算未審、國防特別條例只付委了僅編列4000多億的民眾黨團版本，行政院1.25兆的原始完整版被丟包，他呼籲以民為念速審2項預算，藍白給軟釘子。

民眾黨團總召黃國昌：「我們在特別條例裡面，授權行政部門編特別條例的每一個品項，都是台灣的國防部，向美方提出要求。」

立委（國）王鴻薇：「不要所謂的講說，一定要支持國防之名，卻讓我們要給他們完全空白的支票，它還有相關後面的設備延壽擴充，事實上起碼要花4.5兆，到底要買些什麼東西，你應該很清楚地跟社會大眾說明。」

立委（民）吳思瑤：「如果黃國昌對自己的版本有信心，為什麼要丟包行政院的版本，不敢直球對決來PK版本呢，傅崐萁也要有樣學樣，也要端出國民黨版的軍購條例，立法委員是審查預算不是編列預算，怎麼這麼簡單的憲法ABC藍白都不懂呢。」

綠營喊話"直球對決"，國民黨主席鄭麗文的反應竟然是...。

記者問國民黨主席鄭麗文：「（怎麼看賴總統），（希望你們支持國防預算跟總預算）。」

一向大鳴大放的鄭麗文，這回小跑步趕緊離場，但她帶領下的國民黨不斷惡搞執政黨，台灣人還在等她交代。

（民視新聞綜合報導）

