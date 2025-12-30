會比台灣早交貨嗎？以色列砸86億美元買25架F-15 五角大廈准了

​美國總統川普日前會晤以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）後，美國國防部今（30）日宣布，波音公司已獲得一項價值86億美元的軍售合約，向以色列出售25架新型F-15IA戰鬥機，並附帶可再追加採購25架的選擇權。

五角大廈在聲明中指出，此合約包含為以色列空軍設計、整合、儀器裝置、測試、生產與交付25架全新F-15IA，並再提供另外25架F-15IA戰機的選購權。相關作業將在波音位於聖路易斯的軍機工廠進行，預計於2035年12月31日前全數完成。

F-15IA是F-15系列的以色列專屬定制版本，具備強化雷達系統、更大載彈量、數位飛控系統，以及在空對空與空對地任務中的優異性能。《路透社》報導指出，美國長期以來一直是以色列的主要軍事供應國。

而此筆軍售案適逢川普剛與納坦雅胡在佛羅里達州會面之後，市場關注美國與以色列的軍事合作是否將進一步升溫。

