會為爭議餐會辭官？ 管碧玲：全員堅守崗位！繼續埋頭苦幹

解放軍2025年末實施「正義使命－2025」圍台軍演，海委會主委管碧玲遭爆當晚與多名海巡官員餐敘，引發基層不滿。管碧玲1日中午坦承辦理「惜別餐會」，強調軍演期間海巡署持續監控海面狀況沒有鬆懈，對造成負面形象深感抱歉。同日晚間她再發長文表示，批評者所言都坦然接受，並強調，「全員堅守崗位，繼續埋頭苦幹！」

管碧玲1日中午在臉書發文回應，坦承該聚會為「惜別餐會」，對於造成社會負面觀感深感抱歉，任何批評她都虛心接受，若有任何課責，由她1人承擔。她說明，餐敘為惜別性質，是為了歡送副主委黃向文、海巡署分署長陳泗川，2人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別因此決定照常舉辦。

管碧玲晚間又在臉書發出另一篇長文指出，「惜別會餐敘的事，我為負面新聞致歉後，悉心聽取各方回饋，批評者所言我都坦然接受，支持鼓勵者所言，我在此鄭重表達感謝！」她表示，各項回饋意見無法一一答覆，但特別感謝有海巡眷屬來相挺，也特別看到游毓蘭委員超越黨派來支持安慰。她提到，陳方隅教授反對她道歉也有所指教，因此回覆了這三位，更進一步表達自己用道歉來承擔此事的緣由。

管碧玲在臉書強調，海巡的日常就是這樣，無論前方後方，不分長官基層，甚至包括眷屬作為後盾，都一條心不斷電守護著。她表示，「讓海巡維持驕傲感、責任感，維持高昂士氣，是我最重視的。所以，我迅速道歉，獨自一人吸收唇刀舌箭，然後，全員堅守崗位，繼續埋頭苦幹！」

