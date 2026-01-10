會爬樓梯的掃地機器人 在CES展出成為熱門話題

Roborock 石頭科技推出全球首款輪足式掃地機器人 Saros Rover，以仿生輪足精準越障，並於上、下樓間完成逐階清掃，實現跨樓層全面清潔。（圖片來源／石頭科技）

全球智慧清潔領導品牌 Roborock 石頭科技於 2026 年美國消費電子展（CES 2026）正式發表 2026 年上半年創新產品陣容，涵蓋掃地機器人與洗地機等智慧居家地面清潔系列，展現品牌對「全自動清潔生活」的最新想像。此次新品發表攜手皇家馬德里足球俱樂部，以 Saros 旗艦系列「持續進化」的理念為設計核心，整合先進技術與創新思維，展現品牌持續追求更極致智慧清潔體驗的承諾，將真正的智慧清潔帶入更多元的居家場景。

全球首款雙輪足式掃地機器人Saros Rover 邊爬樓梯邊清掃不是夢

延續 Saros 系列追求持續進化的精神，本次於 CES 首次亮相的 Saros Rover即展現了關鍵技術突破，為業界首款採用「雙輪足架構（Wheel-Leg Architecture）」的掃地機器人。透過可延展、可抬升高度的輪足設計，模擬人類移動方式，實現小幅跳躍、靈活轉向與即時煞停，進一步提升清掃路徑的精準度與行進穩定性。

即使面對斜坡、門檻或樓梯等複雜地形，Saros Rover 仍能維持機身水平、穩定行進，結合 AI 演算法、動作感測器與 3D 空間規劃技術，可即時掌握環境變化並精準調整輪足動作。針對多樓層住宅場景，甚至能在上樓過程中逐階完成樓梯清掃，突破過往掃地機器人難以應對複雜地形的清潔限制，為掃地機器人清潔力帶來劃世代的躍進！

Saros 系列旗艦雙機同步登場 以進化科技回應多元居家清潔需求

除了前瞻高端款產品 Saros Rover，Roborock 亦同步發表 2026 年上半年掃地機雙旗艦主打機型 Saros 20 與 Saros 20 Sonic，作為旗艦系列的全新進化版本，同步強化「複雜地形通行能力」與「低矮空間深度清潔」，以回應更全面的居家清潔需求。

Saros 20 採用升級版 StarSight® 星陣導航避障系統 2.0，強化 AI 視覺辨識能力，可識別多達 200 種以上物品，並結合升級版 AdaptiLift® 智慧升降底盤 3.0。該系統由主輪、輔助輪與智慧軸動機械足組成，於偵測門檻時可自動抬升機身，順暢跨越最高 4.5＋4 公分的雙層門檻，大幅提升清潔覆蓋範圍與複雜地形通行能力。

同級旗艦機種 Saros 20 Sonic 同樣包含 Saros 20 機種技術，並進一步導入 RetractSense™ 智慧升降 LDS 導航系統實現精準定位，並能以 7.98 公分的超薄機身設計，輕鬆深入沙發、床底等低矮空間。另搭配全新 VibraRise® 5.0 強震強壓拖地系統，以每分鐘高達 4,000 次高頻震動的可伸縮聲波拖布，強化貼地清潔效果，深入清潔居家每一處細節。

廣告 廣告

(原始連結)





更多信傳媒報導

每天刷牙還是蛀牙？牙醫師揭密：原來少了關鍵「這一步」

日本札幌「羊之丘雪地公園 2026」開展 免帶裝備在巿郊就能玩雪

順應川普的要求 委內瑞拉釋放重要的政治犯 包括前總統候選人

