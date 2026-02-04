會王滬寧 蕭旭岑盼兩岸交流取代對抗

國民黨副主席蕭旭岑四日於北京人民大會堂，會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧。（國民黨提供）

記者王超群∕台北報導

國民黨副主席蕭旭岑一行人四日上午前往北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧。蕭旭岑表示，論壇由兩黨智庫共同舉辦，聚焦台灣民眾高度關切議題，交流成果具體，期盼成為深化兩岸合作的起點。

針對外界關注國共未來是否可能出現更高層級互動甚至舉行「鄭習會」，蕭旭岑也表示，兩岸關係若要春暖花開，關鍵在於建立互信與穩定溝通平台，在此基礎下，更高層級的互動將會水到渠成。

蕭旭岑指出，海峽兩岸在一九九二年形成「各自以口頭方式表述一個中國原則」的九二共識，並反對台獨，是兩岸持續交流的重要政治基礎。兩岸同胞在血緣、文化與歷史上密不可分，「去中國化」在台灣無法成功，正反映中華文化與中華意識深植人心。

蕭旭岑表示，此次兩岸智庫論壇討論觀光旅遊、醫療安養、防災、能源及人工智慧等議題，皆為兩岸可深化合作的重要領域，大陸近年在科技與產業發展上累積經驗，值得台灣借鏡。多數台灣民眾期待兩岸保持溝通管道，透過交流化解誤解，避免衝突，中國國民黨願意承擔溝通責任，協助產業合作，促進互利雙贏。

蕭旭岑強調，兩岸制度與生活方式不同，但同屬中華民族，沒有人希望走向戰爭。在國際局勢動盪背景下，台灣社會更清楚認知和平穩定的重要性，維持交流、避免對抗，符合主流民意。

針對陸委會批評國共論壇「倒果為因」，國民黨文傳會回應表示，論壇共同意見切合台灣實際需求，民進黨政府拒絕溝通，才是阻礙交流、破壞和平的關鍵。文傳會指出，台灣觀光逆差嚴重，若開放大陸客來台，可直接挹注地方經濟，尤其花蓮觀光低迷，民進黨卻仍以意識形態凌駕民生。