會研基金會攜手汐止秀峰國小 遊戲化學習扎根ESG教育

【警政時報 鄭元毓/綜合報導】為落實金融教育向下扎根並推動全民防詐意識，由會計研究發展基金會（會研基金會）主辦的「永續理財小達人 × 防詐與理財」特別活動，於31日上午在新北市汐止區秀峰國小盛大舉行。活動透過遊戲化學習、理財情境模擬等方式，讓上百位學生、家長與教師在輕鬆氛圍中學習理財與防詐知識。

第一銀行吳秉榞講師親自帶領防詐理財宣導。(會研基金會提供)

本次活動由新北市教育局與金融總會共同指導，會研基金會結合秀峰國小共同辦理。開場由秀峰國小學務處主任李易璁、家長會長鍾宛茹，以及會研基金會董事長王怡心致詞，強調教育與金融知識普及的重要性。第一銀行講師吳秉榞透過結合理財情境模擬與即時問答互動，引導孩子們認識金錢價值與常見的防詐手法，讓原本艱澀的金融知識變得生動有趣。

廣告 廣告

會研基金會王怡心董事長進行有獎徵答。(會研基金會提供)

會研基金會董事長王怡心強調，本次活動不僅是金融教育推廣，更是ESG精神的在地實踐。王怡心強調，教育是永續的起點，讓孩子懂得理財、防詐，就是最實際的永續行動，她並感謝秀峰國小戴雲卿校長的大力支持。為延伸家庭學習，會研基金會並結合趨勢研究文教基金會提供童書《理財先認識錢》給每位與會小學生，鼓勵他們與家人共讀，共同討論金錢管理的重要性，將正確的理財觀念帶入家庭。

為確保活動設計貼近在地需求，會研基金會副執行長黃建隆先前已專程走訪秀峰國小，與校長戴雲卿請益討論，展現基金會對教育現場的重視與推動永續行動的決心，讓「防詐與理財」的種子在小學生心中萌芽，為未來的永續社會注入希望與智慧。

更多警政時報報導

【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人

【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑