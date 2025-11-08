會研基金會現身金融嘉年華 宣導「ESG與全民防詐」

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】由台灣金融服務業聯合總會與嘉義縣政府共同主辦的「2025金融服務愛心公益嘉年華」8日在嘉義縣政府前廣場盛大登場，現場設置超過150個攤位，推廣金融教育、公益義賣及美食市集。會計研究發展基金會（會研基金會）積極響應，設攤向民眾傳遞ESG永續金融觀念與防詐騙知識。

在金管會彭金隆主委的見證下 ，台灣金融服務業聯合總會董瑞斌理事長代表金融界捐贈新台幣 270 萬元的愛心善款，展現金融服務業積極參與社會公益及善盡社會責任的形象 。(會研基金會提供)

金管會主委彭金隆出席開幕式時表示，本次嘉年華聚焦於「金融知識宣導」、「防詐教育」及「慈善公益」三大主軸，強調「防詐已是全民運動，金融業更有責任守護客戶資產安全。」本次活動中，也有23家金融機構共計捐贈新臺幣270萬元予嘉義縣政府社會局「仁愛基金」專戶，用於在地弱勢團體，展現金融業的社會責任。

金管會主委彭金隆（中）、證期局長張振山(左3)、銀行局長童政彰(右2)、檢察局長賴欣國(右1)、金融總會理事長董瑞斌（右3）參觀會研基金會在金融教育、風險識別與ESG倡議方面的具體成果。(會研基金會提供)

會研基金會由董事長王怡心親自率領團隊設攤，配合金管會與金融總會推動「防詐、理財、永續」三大主題。基金會攤位獲得金管會、金融總會高層的重視，包括彭金隆主委、銀行局局長童政彰等多位金融監理及公會領袖皆親臨指導。王怡心董事長向來賓簡報基金會在金融教育與ESG倡議方面的具體成果。

王怡心董事長隨後接待蒞臨的嘉義縣長翁章梁，雙方針對ESG永續金融的推動重點，以及普惠金融與家庭理財的重要性進行對談，彰顯金融教育深入基層的價值。此外，曾任會研基金會董事長的金融總會秘書長吳當傑亦特地前來為團隊加油打氣。現場互動熱烈，王怡心董事長也親自前往臺灣銀行設置的「打詐闖關趣味攤位」體驗遊戲，呼籲全民共同提升防詐意識。

會研基金會董事長王怡心與嘉義縣長翁章梁說明ESG永續金融的推動重點。(會研基金會提供)

會研基金會表示，本次嘉年華是金融產業攜手政府推動「金融知識下鄉、金融正義普及」的重要里程碑，基金會將持續深化合作，強化金融教育，打造全民安心理財的社會環境。

