會研基金會 邀紐西蘭會計準則理事會主席訪台座談

為持續推動我國會計準則與國際趨勢接軌、提升上市櫃公司財務與永續資訊透明度，會計研究發展基金會長期投入國際會計準則研究與教育推廣。昨日（11 月 27 日），王怡心董事長特別邀請紐西蘭會計準則理事會（NZASB）主席 Dr. Carolyn Cordery 蒞臨汐止總部，雙方就會計準則、永續揭露、公共部門審計等議題進行深入對談，展現會基會在國際專業合作上的深度與成果。





此次來訪，會基會由王怡心董事長、執行長吳如玉、副執行長崔琇玫親自接待，並由繆麗霖處長、余佳樺副處長、鄭惠芝總編輯、詹淑雅副處長、葉秋里副處長及多位同仁與會，充分展現基金會推動國際交流的重視。



Dr. Cordery 現任威靈頓維多利亞大學會計與商法學院兼任教授，研究領域涵蓋非營利組織報導、公共部門審計與治理，並擔任多項國際期刊編輯，是亞太地區具代表性的會計與審計專家。她長期參與 IFRS 基金會及多國準則制定機構活動，並以其跨國經驗分享永續與會計準則導入模式，具備豐富的國際視野。

會計基金會 邀紐西蘭會計準則理事會主席訪台座談

Dr. Cordero訪台與會研基金會主管座談（圖／會研基金會）

Dr. Cordery 特別提到 IFRS 18《財務報導之表達與揭露》 的重要性。該準則由 IASB 於 2024 年發布，將於 2027 年起陸續在各國實施，我國公開發行公司預計於 2028 年接軌。IFRS 18 的關鍵變革包括：(1) 重塑損益表，明確劃分「營業」、「投資」及「籌資」三大類別，提高財務報表的一致性與可比性；(2) 要求企業揭露管理階層績效衡量指標（MPMs），強化財務資訊透明度；(3) 有助投資人更清楚理解企業實際經營成果。

此外，Dr. Cordery 也分享 NZASB 的組織運作模式，負責制定與發布紐西蘭會計準則，成員最多 10 位，選任重視跨領域、跨產業的多元專業背景。她同時擔任澳洲會計準則理事會（AASB）成員，其跨國專業經驗為臺紐會計準則交流奠定更加堅實的合作基礎。





會基會王怡心董事長表示，未來將持續深化與國際準則制定機構的合作，並積極推動我國財務與永續揭露制度與國際接軌，協助企業建立更透明、可信與具競爭力的資訊揭露實力。





原文出處：會計基金會 邀紐西蘭會計準則理事會主席訪台座談

