會移動的科技小豪宅 會自己發電的高科技露營拖車

Evotrex混合動力露營拖車。（圖／翻攝Evotrex網站）

在野外露營最怕什麼？不是蚊子，而是沒電！針對這點，來自Anker與吉利前高層聯手打造的新創公司Evotrex給出超狂解方，推出全球首款自帶發電的混合動力露營拖車，讓你不怕陰天、不怕沒插座，隨時都能開啟戶外電力滿格的旅程。

全球首款自帶發電的混合動力露營拖車。（圖／翻攝Evotrex網站）

打造新能源玩家

Evotrex的團隊陣容堪稱露營界復仇者聯盟。CEO曾讓Anker成為全球行動電源霸主，CTO則是來自吉利科技中心的電動車專家。公司名稱「Evotrex」融合了EV（電動）、EVO（進化）與Trex（耐力）三大概念，光聽就充滿未來感。這家公司近日還獲得約新台幣5.3億元的Pre-A輪融資，由Anker創辦人親自投資，顯然信心滿滿。

Evotrex由各領域人才組建。（圖／翻攝Evotrex網站）

混合動力讓電力續航更安心

市面上像Lightship AE.1、Pebble Flow這類全電動拖車雖然環保，但一遇陰天就「沒轍」。Evotrex則內建一具汽油引擎作為智慧增程器，能在太陽能不足時自動為電池充電。它還能將廢熱轉為暖氣，冬天露營也能溫暖入睡。這意味著，就算在深山或沙漠裡一連待上一週，也不用擔心電量見底。

未來感設計讓露營變成享受

從目前曝光的設計圖來看，Evotrex拖車造型流線、氣場十足，雙軸底盤搭配全景擋風玻璃，屋頂鋪滿太陽能板。車尾還能打開變成戶外露台，讓你在星空下吃早餐。內裝配置餐桌卡座與寬敞空間，舒適感不輸豪華SUV。品牌預計在2026年 美國CES展 正式亮相，勢必掀起露營科技界的話題浪潮。

車尾能打開變成戶外露台。（圖／翻攝Evotrex網站）

未來露營新定義

Evotrex的出現，讓露營從此告別「電量焦慮」。結合Anker的充電技術與吉利的造車經驗，這款混合動力拖車不只是移動的家，更像是行走的智慧電廠。

