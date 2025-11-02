會稽國中舉辦獨居長者團圓餐落實品德教育

扮演獨居長者孫子或孫女的會稽國中志工同學，與獨居長老者話家常。（記者陳中興攝）

陳中興／桃園報導

桃園市會稽國中二日中午在學校穿堂，舉行「獨居長者健康團圓餐」活動，三十位會稽國中同學扮演孫子、孫女，陪同獨居長者一起進餐；推動團圓餐計畫的國立臺灣師範大學健康促進與衛生教育學系助理教授張家臻表示，這項活動把教室學習帶入社區，讓長輩吃的健康、動的快樂、笑的開心，達到健康促進的成效。

會稽國中校長李文義表示，獨居長者健康團圓餐活動結合會稽里社工、 華山基金會桃園站、佛光山桃園講堂、中華民國全國義廚聯合會、101主廚朱俊廷、林雅恩營養師、師大莊盷曦研究員等單位合力舉辦，並邀請多個社團表演歌舞與長輩互動。

廣告 廣告

參與團圓餐的三十位長輩，有兩位是百歲人瑞，其中周敦君爺爺高壽一百零二歲；校長李文義親自扶他入座；扮演孫子或孫女的同學，夾坐在長輩之間，殷勤的替長輩倒水、挾菜，同時閒話家常。

會稽國中同學與長輩共進團圓餐，殷勤的替長輩挾菜。（記者陳中興攝）

十年前由會稽國中畢業的邱邑函，曾當選過「世界自由地區選美第三名」，她也受李文義校長邀請參與活動，並親自參與上菜；她表示，能回母校和學弟妹一起擔任志工，非常高與和光榮。

桃園市家長會長協會理事長呂朝福在活動中致詞表示，會稽國中將百善教為先的品德教育，透過獨居長者團圓餐落實，讓大家看到會稽國中的用心；呂朝福也兼任佛光山桃園講堂「三好四給」委員會主任委員，他與委員簡麗菊、陳素琴，除參與活動並慷慨贊助；佛光山桃園講堂如圓法師也為活動開釋，並贈送繩製手工手環與大家結緣。