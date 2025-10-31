會習後急返美 川普趕赴萬聖節活動發糖

川習會結束後，美國財長貝森特表示，美中最快在下周簽署新的貿易協議。美國前外交官就評論，中美目前進入休戰，未來一年關係會相對穩定。至於在會晤中沒提到台灣，美國兩黨議員雖然表示不意外，但民主黨議員希望，能聽到川普重申美國既有的政策，對台灣再保證。

美國總統川普為了要參加萬聖節活動，與習近平會晤後，沒有召開記者會，也沒有發布聯合宣言，就搭乘空軍一號離開南韓。（圖／美聯社）

美國時間30號下午五點，美國總統川普與夫人梅蘭妮亞，現身白宮南草坪，參加「不給糖就搗蛋」萬聖節活動。這時間點距離「川習會」結束還不到24小時。

雖然才剛結束重要會晤和長途飛行，川普仍保持好體力，熱情與小朋友互動。有消息人士透露，正是因為川普堅持要參與萬聖節活動，才會在與習近平會晤後，沒有召開記者會，也沒有發布聯合宣言。川普會後僅在社交平台發文。

美國財長 貝森特：「我們已經完成了 TikTok 協議的最終定案，獲得了中國的批准。我預計這將在接下來的幾週和幾個月內推進，我們最終會看到這件事得到解決。」

川普表示，中國大陸不只承諾購買農產品、放寬稀土出口限制，在能源方面也同意啟動採購美國能源的程序，甚至可能與阿拉斯加州達成大規模石油與天然氣交易。美國財長貝森特進一步指出，美中最快可能在下週簽署新的貿易協議。

美國前外交官 Dan Crittenbrink：「我認為我們目前的情況，更像是一種休戰。我將這次交流視為美中關係的降級與戰術穩定。」

美中之間諸多分歧議題，似乎都有了解決方式，不過這場會晤中完全沒有提到「台灣」問題，美國兩黨議員也紛紛表態。

民主黨參議員 斯洛特金：「我會希望聽到總統至少重申我們目前對台灣的政策，而不是完全不談。」

共和黨參議員 葛雷漢姆：「我認為我們對台灣的支持是廣且深的。」

拜登任內的白宮國安會中國與台灣副資深主任杜如松則表示，據他所知，歷來的美中領導人層級會晤，從未有一次沒有提及台灣議題。這次「川習會」罕見避談台灣，顯示美中之間還有更多急需解決的問題。

