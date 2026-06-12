會考選填志願 新北市教育局「AI升學輔導教練」上線協助

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新北市教育局推出「AI升學輔導教練」服務，6月5日會考成績單寄送後到6月30日志願選填截止前，透過「AI升學輔導教練」，免費提供2萬8930名國九學生即時、個人化的升學諮詢服務。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕國中教育會考成績公布，學生接下來要選填志願，新北市教育局長張明文說，市府推出「AI升學輔導教練 」服務，自6月5日會考成績單寄送後至6月30日志願選填截止前，透過「AI升學輔導教練」，免費提供2萬8930名國九學生即時、個人化的升學諮詢服務，協助學生適性發展，找到適合自己的升學進路。

張明文說，志願選填不只是分數排序，還要考量學生性向、學校特色、課程規劃、交通距離及超額比序等因素；為降低親子對於升學資訊搜集、理解的負擔，教育局與國立宜蘭大學等單位合作，導入Google Cloud技術支援，建置AI升學輔導公共服務。

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教育局說明，這項服務整合適性選校、超額比序積分試算、通勤規劃及獎助學金資訊等功能，可協助學生了解普通高中、技術型高中及五專差異，掌握各校課程地圖、辦學特色與專業群科方向，依學生會考成績、興趣性向及就學需求，提供志願選填參考。

宜蘭大學校長陳威戎、合作單位「大學問網站」執行長魏佳卉、蓋亞資訊執行長吳炳鈞說，升學輔導教練整合歷年招生名額、錄取標準及比序規則、課綱文件、學校資料與通勤資訊等資料，將複雜資訊轉化為清楚建議，服務採用Google Cloud企業級架構，可支援大量使用者同時使用，兼顧資訊安全。

教育局補充，市府鼓勵在地就學，持續推動獎助學金制度，設籍新北且為新北市國中畢業生，錄取就讀新北市立高中及技術型高中，並符合國中教育會考成績標準者，最高可獲30萬元獎學金；另針對低收入戶、失業勞工、身心障礙人士子女及身心障礙學生等，每學期補助5000元助學金。

AI升學輔導教練：https://unews.ai/

新北市教育局長張明文說，市府推出「AI升學輔導教練」服務，6月5日會考成績單寄送後到6月30日志願選填截止前，透過「AI升學輔導教練」，免費提供2萬8930名國九學生即時、個人化的升學諮詢服務。(記者黃子暘攝)

新北市教育局推出「AI升學輔導教練」服務。(記者黃子暘攝)

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