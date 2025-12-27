會脫黨參選台南市長嗎？陳亭妃：絕對不會

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委陳亭妃今(12/27)表示，無論台南市長初選結果為何，自己絕對不會脫黨參選，在每次的訪問都說過，而這根本是假議題，因為到目前為止，她的民調都是第一，而未來黨內要團結贏得市長選舉，作為賴總統連任的最大底氣。

民進黨立委陳亭妃，許詠晴攝

民進黨立委陳亭妃、林俊憲表態爭取民進黨2026台南市長提名，雙方於晚間8點舉行電視政見發表會，陳亭妃也在會後受訪。

陳亭妃指出，自己對決國民黨立委謝龍介，過去是五戰五勝，這代表她的戰力十足，且自己的立委選舉也拿到71%的得票率，當中包括藍綠白，這部份很有信心，她的整合沒問題，自己就是最強母雞，帶領小雞往前衝。

陳亭妃說，所有台南發生過的事，都要共同翻頁，統一團結面對所有困難，不能被藍營當作政治提款機，要贏得2026市長選舉，成為賴總統2028連任時的最大底氣。

陳亭妃表示，自己不會脫黨參選，每次的訪問都說過，這個題目稍早也才剛問過，且這根本是假議題，到目前為止，自己的民調都是第一。

陳亭妃說，8年前市長初選失利後，自己就站在台南市長黃偉哲的台上支持，這是實際行動，不是嘴巴說說，這對她來說，根本不是問題，也不是議題。

