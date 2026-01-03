會脫黨參選市長？林岱樺回應未及響鈴 三對手明確表態團結

民進黨高雄市長初選候選人參與提名政見會時候，針對是否脫黨參選疑問未在限時內即時回應。（圖／黃耀徵攝）

隨著民進黨高雄市長初選進入倒數，立委林岱樺今（3）日出席黨內提名政見會時，被問及若未能在初選中勝出，是否會尊重制度、團結支持勝出者，並承諾不會脫黨參選。對此，林岱樺在提問回應階段的3分鐘內，未能對該問題作出明確回應，引發關注。

此次政見會設有申論、提問與個人總結等環節，提問階段由資深媒體人陳敏鳳向四位參選人提出兩項關鍵議題。第一題聚焦城市國際化，詢問高雄未來如何提升國際能見度，並是否有推動英語作為官方語言的具體構想；第二題則關切初選後整合，詢問四人是否願意在初選結束後尊重制度結果，承諾不脫黨參選市長。

在每人限時3分鐘的回應中，林岱樺多將時間用於回答第一小題，說明城市發展與雙語政策規劃，當她準備回應第二題、談及選後政治整合時，時間恰巧響鈴，她僅說出「在這邊針對政治整合的問題……」便被消音，隨即進入下一位候選人許智傑的回答階段。

其餘三位參選人則是針對是否脫黨參選作出明確表態。許智傑強調「百分之一千不會脫黨參選」，無論輸贏都將全力支持黨內提名人；賴瑞隆表示，無論結果如何，都會團結支持勝出者，為民進黨爭取最終勝利；邱議瑩也承諾不會脫黨參選，並呼籲選民對她有充分信心，相信高雄市民能以理性選擇最適合承接陳其邁市政的人選。

