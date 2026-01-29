會與黃仁勳見面？蔣萬安：保持聯繫 看黃仁勳安排

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今天(29日)抵台，預定參加明天(30日)輝達台灣公司尾牙，外界關注他是否會就輝達台灣總部案與台北市長蔣萬安會面，蔣萬安今天表示，正持續與輝達保持聯繫，最主要還是看黃仁勳的行程安排。

台北市長蔣萬安今天出席台北燈節宣傳記者會，會前接受媒體聯訪時，針對輝達執行長黃仁勳已抵台，是否已與輝達敲定簽約時間一事表示，目前正持續與輝達保持聯繫，最主要還是看黃仁勳這段期間的行程安排。

至於簽約前的議價等行政程序，蔣萬安表示，都準備好了，預計農曆年前完成簽約。

蔣萬安27日晚間出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」時也強調，輝達第一個海外總部落腳北投士林科技園區，預計於農曆年前正式完成簽約，並於今年內正式動工。(編輯：陳士廉)