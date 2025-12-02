會葡萄牙議員訪團 江啟臣：期許在更多領域展開交流

（中央社記者劉冠廷台北2日電）立法院副院長江啟臣今天在跨黨派立委的陪同下，接見「葡萄牙跨黨派國會議員」一行，江啟臣表示，期許雙方在更多領域展開交流；也期盼葡萄牙能在台灣設處，將有助於促進更多交流。

立法院今天發出新聞稿表示，江啟臣在國民黨立委林倩綺、民進黨立委莊瑞雄及民眾黨立委陳昭姿等跨黨派立委陪同下，接見「葡萄牙跨黨派國會議員」一行3人。

江啟臣首先代表立法院及立法院長韓國瑜，誠摯歡迎葡萄牙國會籌組跨黨派議員訪台，江啟臣說，此次非常高興能在台灣親自接待來自葡國的貴賓，他也回憶自己曾於2004年以學者身分首次訪問葡國，曾走訪大學與外交部門並參與雙邊座談，對葡國的政經發展及美食文化迄今仍印象深刻。

廣告 廣告

江啟臣指出，台葡之間有深厚歷史淵源，尤其500年前葡萄牙人曾航經台灣，一句「Formosa（美麗之島）」的讚嘆，亦為台灣在世界上奠定美名。

江啟臣說，台灣擁有完善的民主監督機制與高度透明度，因此長期接受民眾與媒體的嚴格檢視，這正是台灣社會的重要特色。台灣同樣正面臨氣候與環境變遷的挑戰，期盼能向葡萄牙借鏡其在綠能政策、能源布局與永續實踐等領域的經驗，作為台灣推動能源轉型的重要參考。並期許雙方在更多領域展開交流。

江啟臣也提到，聽聞訪團此行將前往台中及南投日月潭，希望能親身體驗台灣的自然風光與多元文化，因台灣各地許多歷史建築與文化脈絡，與西班牙、荷蘭等歐洲航海國家有深刻連結，相信此行將有助訪賓更全面認識台灣社會，也期盼葡萄牙能在台灣設處，將有助於促進更多交流。

葡萄牙議員、團長艾爾梅達（João Pinho de Almeida）致詞時表示，很高興自2003年首次訪台後再度來訪，非常榮幸獲立法院熱情接待。儘管葡萄牙與台灣尚未建立正式邦交，但雙方關係愈趨緊密，葡萄牙也願與台灣在更多領域開展合作。

艾爾梅達強調，葡萄牙國會訪團本次以跨黨派方式來訪，充分展現葡國政壇對台灣的高度重視，盼透過實地瞭解台灣現況，共同推動台葡關係深化，並在歐盟層級持續凝聚對台支持。

艾爾梅達說，台灣在全球經濟中的表現有目共睹，他也鼓勵兩國未來能在經貿領域展開更多對話與討論。葡萄牙在投資審查、政治程序與行政流程上具備明確規範，倘若雙方在經濟與綠能領域推動合作，未來可望進一步發展至部長級對話等更高層次的互動。

艾爾梅達並分享，葡萄牙擁有風能、太陽能等自然條件，並有效投資水利發電，其能源結構及電價相較德國、俄羅斯更具優勢，期盼將相關經驗與台灣交流，尋求更廣泛的合作可能。

會中雙方另就少子化、兩岸情勢、教育文化、移民政策、社會安全等議題廣泛交換意見。（編輯：翟思嘉）1141202