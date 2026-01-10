會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門

花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。

嘉義空軍基地的機堡。(圖/軍聞社)

呂禮詩說，國民黨立委徐巧芯追問F-16C/D Block 70型戰機上半年能到幾架，雖然問到問題核心，但是問錯對象。他認為徐巧芯不應該問律師出身的國防部長，因為這位部長遲早會工作交出去，應該直接詢問空軍參謀長或相關可列席人員。他表示，這些人未來要升官，而質詢內容會直接記錄在立法院公報，未來若真的出事就唯他們是問，那就會照著辦。

廣告 廣告

呂禮詩進一步指出，每次經歷一次事件後，好像大家就變成某領域的專家，現在都快成為MMC專家，討論電腦如何運用及自動防撞地系統。但他表示問題絕對不只這兩樣，空軍的機堡狀況若給對岸看到會笑死。他說，機堡沒有門也就算了，軍聞社去年「漢光41號」演習的照片顯示，不僅沒有門，連機堡裡面都在滲水。

呂禮詩。(圖/中天新聞)

呂禮詩質疑，這樣的機堡是否能抗炸，他認為不抗炸或者已經有缺陷。對比大陸的機堡設施，他說，大陸的機堡有門，抗炸門相當厚實，除了前後有門，上面有混凝土，裡面還有內襯抗炸鋼板。他感嘆，我們有什麼？我們有的是報效國家的一股氣而已，其實這一點辦法都沒有。

延伸閱讀

川普大讚委內瑞拉「合作」！宣布取消第2輪攻擊、加碼3兆投資石油

川普稱他任內習近平「不敢對台動手」？陸外交部嗆：不容外部干涉

打擊移民社會福利？美宣布成立反詐欺新部門 凍結多州千億聯邦補助